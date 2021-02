Nu får de skævbideren: Private i god tro tappede i årevis strøm til gadelys hos kommunen

HJALLERUP: I forbindelse med energirenovering af kommunens gadebelysningsanlæg i Hjallerup er det konstateret, at et privat og et privat fælles gadebelysningsanlæg er blevet koblet på det offentlige anlæg.

Lodsejeren har tolket en udvalgsbeslutning fra 1985 på den måde, at kommunen har godkendt at afholde udgifterne til elforbruget til gadebelysningsanlægget på den private fællesvej Tranekæret i Hjallerup. Men selv om lodsejeren har været i god tro, og der har været uklarhed om beslutningerne, så går den ikke længere. Private belysningsanlæg må ikke kobles på offentligt gadelysanlæg, da kommunen ikke må sælge strøm til ”tredje person”.

- Det er lidt uklart, hvad der er sket hvornår. Der er ikke rigtig nogen dokumentation, men nu skal forholdene bringes i orden, siger Peter Stecher (C), formand for teknik- og miljøudvalget.

Derfor er det nu besluttet, at det private fælles belysningsanlæg på Tranekæret skal frakobles. Der sendes ingen regning for den brugte strøm, oplyser Peter Stecher.