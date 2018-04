Nu har de styr på tiden

ØSTER BRØNDERSLEV: Lørdag eftermiddag kunne en meget spændt, ØBI-Fodbold forkvinde, Annitta Baun, sammen med Jesper Albrechtsen fra Ø. Brønderslev Borgerforening og Mads Holm, ØBI Fodbold, pakke det nye stadion ur på Intersport Brønderslev Arena, ud af indpakningen.

Der var forsamlet en lille flok fodbold interesserede på stadion til ceremonien i det milde forårsvejr og efter en kort tale af Annitta Baun, blev uret tændt for første gang og straks taget i brug, da ØBI serie 5, 2 skulle spille første seriekamp mod Vrå-Børglum.

Annitta Baun nævnte i sin tale, at uret havde været savnet de seneste sæsoner, hvor fodbold afdelingen så småt var vokset igen og at klubben nu har hele fem hold tilmeldt til turneringsspil.

Det havde kun været muligt at finde pengene til indkøbet via sponsorat af Jørgensens Multifirma og Øster Brønderslev Borgerforeningens gavmilde bidrag til et "irsk aften" arrangement i byens samlingshus. Talen sluttede med at Annitta Baun, bad alle om at passe rigtigt godt på uret, så alle fodboldafdelingens hold kunne få nytte af det mange år frem over.

ØBI serie 5,2 tabte sin sæsondebuten med 0-2, til modstanderne fra Vrå-Børglum. tex