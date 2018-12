Nu kommer der hundeskov til Brønderslev

BRØNDERSLEV: Nu kommer der snart en hundeskov til Brønderslev, efter to lokale er gået sammen om at søge midler og finde jord til en hundeskov.

- Hans Hessellund havde lige anskaffet sig en hund, og kom i kontakt med Hans Jacob Møgelmose, der længe har ønsket sig en hundeskov. Hans Jacob er tilbageflytter fra Aalborg, hvor der er mange hundeskove. Faktisk er der masser af hundeskove i Nordjylland, men der findes ingen offentlige hundeskove i en omkreds af 20 km fra Brønderslev. De to mødtes nogle gange og fandt et område ved Komponistskoven, som de fandt ideelt til en hundeskov i Brønderslev. Det er tæt ved byen og der er mange hundeejere der allerede bruger området til at lufte deres hund, lyder det fra de to initiativtagere i en pressemeddelelse.

Hundeskoven skal være bag Rema1000 ved Sdr. Omfartsvej på et areal, som ejes af Hawkeye Pedershaab. Hundeskoven kommer til at få navnet ”Pedershaab Hundeskov”.

Initiativtagerne skriver, at fabrikken efter en række møder har valgt at give grønt lys til, at der bliver anlagt en hundeskov på deres område. Dog med den betingelse, at hvis jorden skal bruges til andet formål, kan den opsiges.

- Men mon ikke den kan bestå i mange år, da jorden har ligget hen flere årtier, udtaler Hans Hessellund i en pressemeddelelse. Jordstykket i projektet strækker sig fra Rema 1000 ved rundkørslen og ned til bækken der går under omfartsvejen. Der tages højde for kommunens arbejde omkring åen og planlagte afvandingsområder. - Vi søgte penge fra Hans Risagers Fond og fik 37.500 kroner til indkøb af hegn, stolper og bordbænkesæt, siger Hans Jacob Møgelmose.

Så der bliver mulighed for at nyde sin madpakke eller en kop kaffe mens hundene boltrer sig. - Vi er i dialog med Brønderslev kommune, som har fundet initiativet positivt, og vi håber, de vil være med til at opsætte affaldsstativer og anlægge et parkeringsområde samt skiltning.

Initiativtagerne oplyser, at Naturstyrelsens regler for hundeskove også bliver gældende i den kommende hundeskov. Hunden må derfor løbe frit under forudsætning af, at ejeren har fuldt herredømme over hunden.

Projekteringen af skoven er færdig, men arbejdsgruppen må gerne blive udvidet yderligere.

- Vi vil gerne udvide arbejdsgruppen omkring hundeskoven. Vi ønsker at lave en arbejdsdag hvor der skal sættes hegn op. Efter etableringen vil hundeskoven stå under brugernes beskyttelse.

Har man lyst til at bidrage med arbejdskraft kan man kontakte Hans Hessellund per telefon på 2233 1529 eller på hanshessellund60@gmail.com