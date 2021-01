Nu kommer Harald Nyborg til Brønderslev

BRØNDERSLEV: Midt i coronakrisens skær har den fynske byggekoncern, Harald Nyborg, fået byggeboom.

I løbet af dette år slår Harald Nyborg dørene op for gør-det-selv-folk i Brønderslev.

Forlydender har svirret den seneste tid om en mulig Harald Nyborg-butik på Jernaldervej i den østlige del af Brønderslev. Det er omkring samme område, hvor JYSK også ligger.

I lokalplanen fra Brønderslev Kommune står der, at grunden må udstykkes til "udvalgsvarehandel". Mens der i det centrale område af Brønderslev by er plads til fødevarehandel.

Nu har udviklingsselskabet, Aalborg-selskabet Agat Ejendomme - der tidligere hed TK Development - så officielt løftet sløret for byggeriet på sin hjemmeside - og det bekræfter dermed de mange rygter, der har svirret.

Artiklen fortsætter efter billedgalleriet.

4 Harald Nyborg vil til at bygge sin femte butik i Nordjylland. Foto: Henrik Louis

Der er indgået lejekontrakt med Harald Nyborg om en 2.300 kvadratmeter storbutik i udkanten af Brønderslev.

- Der er flere ting, som vi har udpeget i forbindelse med denne grund. Blandt andet er det logistisk nemt at komme til og fra, og derudover er der en kritisk masse af butikker, som betyder, at der er et fint kundegrundlag, siger Robert Andersen, administrerende direktør hos Atag Ejendomme til NORDJYSKE.

På hjemmesiden lyder det videre, at byggeriet forventes påbegyndt i udgangen af 2020, som vi som bekendt er ovre.

- Vi har fået en byggetilladelse her i januar, og nu er byggeriet så gået i gang. Harald Nyborg er kendt for at tiltrække mange kunder, og i stedet for, at kommunens borgere kører til andre byer for at handle i Harald Nyborg, så kan de nu handle i Brønderslev, supplerer Robert Andersen.

Det er også Agat Ejendomme, der i sin tid forestod opførslen af Jem & Fix i Brønderslev, og nu kommer der altså flere projekter i porteføljen.

- Vi har været med til at opføre flere butikker her i området. Blandt andet Føtex, Fakta, T-Hansen og Jem & Fix. Altså mange af de her box-butikker, hvor der er en typisk opbygning og indretning af butikken, fortæller Robert Andersen til avisen.

Byggeriet forventes færdiggjort medio 2021. Selvom coronakrisen hærger store dele af samfundet, så har man tiltro til, at der igen vil være gang i handlen, når samfundet normaliseres.

- Der er en grundlæggende tro på og tillid til, at tingene efter corona arter sig. Men Harald Nyborg er også en af de butikker, der har klaret sig godt under coronakrisen, og i de seneste par år er de begyndt at ekspandere, slutter Robert Andersen.

Han siger endvidere, at der endnu ingen officiel salgspris er, men at en investor allerede har udvist interesse for lejemålet.

Harald Nyborg-butikken i Brønderslev bliver den femte af sin slags i Nordjylland. Foruden Brønderslev, ligger koncernens butikker også i Frederikshavn, Hjørring, Thisted og Aalborg.

I 2020 åbnede Harald Nyborg sin butik nummer 37. Det skete, da koncernen bød gæsterne velkommen i slutningen af året i Thisted. Det kan du læse meget mere om her.

NORDJYSKE har forsøgt at få fat i Harald Nyborgs administrerende direktør, Arne Gerlyng-Hansen, for en uddybende kommentar, men dette har ikke været muligt tirsdag.