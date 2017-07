Nu lyner de røde lastbiler

VENDSYSSEL: - Det er en stor glæde for mig, at alle veteranlastbilerne fortsat skal have base i garageanlægget i Brønderslev og at de ca. 20 tilknyttede chauffører får lov til at fortsætte som de plejer, siger Frank O. Nielsen, der nu har solgt sine hjertebørn, 12 meget velholdte veteranlastbiler indrettet til studenterkørsel.

- Jeg er 67 år, så det var efterhånden på plads med et generationsskifte, og jeg er taknemmelig for, at Lars B. Andersen fra Hirtshals Turistfart nu tager over og kører forretningen videre, siger Frank O. Nielsen.

Og det er så her lynet kommer med i historien.

Køberen er nemlig også kendt for tilnavnet "Lynet", og det kalder vist på en lille forklaring.

Kærlige kaldenavne

- Min far, som hed Jørgen, var også chauffør og kom på et tidspunkt til at køre for Skagerak Fiskeeksport. Der var i forvejen en chauffør, som hed Jørgen. Han blev kaldt "Jørgen Pap-øre", og så blev min far altså kaldt "Jørgen Lyn". Siden har navnet hængt ved, og da min far pludselig døde som 44-årig, arvede jeg tilnavnet "Lynet". Så mange kalder mig i dag for "Lars Lyn", fortæller Lars B. Andersen.