Nu lysner det for Hedelund: Her er et bud på en åbningsdato

BRØNDERSLEV:Rejsen mod at etablere "Kulturområde Hedelund" har været særdeles problemfyldt - men nu tyder meget på, at det endelig lysner.

Byrådspolitikerne har således netop godkendt planerne, der skal sætte fart under etableringen af det nye kultur- og forsamlingssted i hjertet af Brønderslev.

Med planerne der er godkendt, er der samtidig nedsat en styregruppe - og her er opgaven allerede i juni at godkende et materiale, der udbyder opgaven som rådgiver i den videre proces.

- Det er et rigtigt vigtigt skridt, der er taget nu. Og det er dejligt, at hele byrådet står sammen om det her, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

Tidsplan - Kulturområde Hedelund Juni 2022: Styregruppe skal godkende udbudsmateriale og vælge rådgivere, der skal inviteres til at deltage. Derefter udbydes rådgiverydelser i forbindelse med forundersøgelsen af etableringen af kulturområdet.

September 2022: Rådgiverteam vælges - og derefter starter forundersøgelsen.

Februar 2023: Forundersøgelsen afsluttes - og efterfølges af en politisk behandling og desuden dialog med Realdania om et eventuelt videre forløb.

Marts-april 2023: Endelig fastlæggelse af rammer, aktører og indhold i projektet.

Maj-juni 2023: Afvikling af arkitektkonkurrence.

August 2023: Endeligt valg af projekt. Derefter laves detailprojektering og udbud af entreprise.

Ultimo 2023: Etablering af projektet begynder

Primo 2025: Indvielse af "Kulturområde Hedelund". Kilde: Brønderslev Kommune VIS MERE

I efteråret 2022 - når et rådgiverteam er valgt - skal der laves en forundersøgelse, som kan fastlægge rammerne for det endelige projekt.

På den baggrund vil der i sommeren 2023 blive holdt en arkitektkonkurrence, hvorefter man så vil have en idé om, hvordan det nye projekt rent fysisk kommer til at tage sig ud.

Målet er, at Kulturområde Hedelund vil være klar til indvielse i starten af 2025.

- Nu går der jo selvfølgelig igen noget tid med det her, men det SKAL skride fremad nu, og vi skal selvfølgelig også nok sørge for, at vi får det til at ske så hurtigt som muligt, siger Mikael Klitgaard og tilføjer:

- Men vi er også nødt til at have lidt tålmodighed, og nu sørger vi i hvert fald for, at vi får det lavet ordentligt.

En svær vej fremad

Restaurant Hedelund i Rhododendronparken i Brønderslev nedbrændte i maj 2018. Sidenhen var der stor debat om, hvordan og hvor restauranten skulle genopbygges.

Politikerne i Brønderslev Kommune blev tvunget til at genoverveje planerne om genopførslen af Hedelund, da Realdania i begyndelsen af 2021 trak sig fra det oprindelige projekt. Realdania ønskede ikke blot at genopføre et spisested - i stedet mente man, at der skulle sammentænkes flere funktioner og flere interessenter omkring Hedelund.

Det resulterede i, at politikerne i april 2021 vedtog et kulturprojekt, der skal ligge i tilknytning til nogle af PN Beslags tidligere fabriksbygninger - grænsende op til Rhododendronparken.

Projektet er omfatter nu både Brønderslev Amatør Scene (BAS), Museum for Forsyning og Bæredygtighed (MOSS) og et nyt forsamlings- og madkulturhus i stedet for den nedbrændte Restaurant Hedelund.

Og den nye vej fremad ser ud til at være mere farbar - ikke mindst økonomisk. Således har Realdania for en måneds tid siden erklæret sin støtte til projektet.

Realdania bidrager nu med en halv millioner kroner til den analyse, der skal klarlægge, hvordan projektet kan blive til virkelighed. Forundersøgelsen koster sammenlagt omkring en million kroner, og den anden halvdel finansieres i forening af Brønderslev Kommune, Fonden Fabrikken og MOSS.

- Det er rigtigt godt, at Realdania er med på et projekt, hvor vi tænker kulturen sammen med restaurationsdelen. Og det gør jo i hvert fald også, at jeg tror på, at Realdania også vil være med i projektet, når vi senere skal have den lidt større tegnebog frem, siger Mikael Klitgaard.

Hvor dyrt projektet bliver - og hvor mange kroner, der eventuelt kan hentes hjem fra fonde, er af gode grunde endnu usikkert. Men Brønderslev Kommune fik i sin tid otte millioner kroner i forsikringssum for det nedbrændte Hedelund - derudover er der også i forbindelse med efterårets budgetaftale afsat et beløb på omkring fire millioner kroner til udviklingen af et kulturprojekt.