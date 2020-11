Nu råber Brønderslev højt for at blive hørt

KOMMENTAR:Når man er lille, må man nogle gange råbe højt for at blive hørt. Det gælder også for en kommune som Brønderslev, hvor kampen for udvikling, vækst og trivsel er en del af hverdagens livsvilkår. Men kampen bliver ikke nemmere, når diverse direktorater, styrelser og ministerier opleves som direkte modstandere.

Senest har Vejdirektoratet med Naturbeskyttelsesloven i hånden trukket Brønderslev Kommune, og investorer i et nyt erhvervsområde, rundt ved næsen. Direktoratet tolker nemlig loven sådan, at en reklamepylon ikke kan rejses, før det meste af området er bebygget. Men uden reklamer, der kan ses fra motorvejen, så kommer de første investorer ikke, og dermed bliver området aldrig bebygget. Det har Brønderslev Kommune forgæves råbt op om meget længe.

Og på togstationen i Brønderslev må de rejsende nu på tiende år snuble ud og ind af togene på grund af et meget højt trin mellem tog og perron. Banedanmark har ikke prioriteret at løse problemet, selv om skiftende borgmestre har råbt op i årevis. Men heller ikke her er Brønderslevs stemme blevet hørt i en grad, så der er sket noget.

Men nu går den altså ikke længere. Brønderslev har skruet op for volumenknappen: ”Skrankepaver af værste skuffe”, lyder meldingen fra en arrig borgmester, mens kommunen sætter sig i spidsen for en ny plan i erhvervsområdet, hvor reklamepylonen nu bliver flyttet til et andet sted på matrikelkortet. Det sker lige for næsen af Vejdirektoratet, mens de første nybyggere gør klar til at rykke ind i området.

Med hensyn til den farlige togperron, så råber Brønderslev også meget højt - og i kor. Hele 13 foreninger har stukket hovederne sammen og skrevet et fællesbrev til transportministeren for at få perronen gjort ufarlig, og hele 664 borgere har også skrevet under på ønsket om en ufarlig perron.

Brønderslev råber så højt, at det også kan høres i Banedanmark, hvor der nu pludselig er et klart løfte om at stille en fagperson til rådighed for en hurtigere løsning, som kommunen har stillet sig i spidsen for.

Det nytter at råbe, når man er lille og vil være større.

Godt brølt, Brønderslev.