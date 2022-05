Nu springer blomsterne ud i Rhododendronparken

BRØNDERSLEV:Det er lige i denne tid, at der er ekstra god grund til at tage i Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev - for det er sæson for, at parkens mange rhododendron springer ud i alle mulige forskellige farver.

Der er mange farver i Hedelund i denne tid. Foto: Henrik Louis

- Sæsonen er fra cirka midt i maj til midt i juni, lidt afhængig af vejret, fortæller Rasmus Thorgaard, afdelingsleder i Park og Naturpleje i Brønderslev Kommune.

Han fortæller, at det springer ud rundt omkring lige nu men ikke det hele på en gang.

Det kommer til at ske over de kommende uger.