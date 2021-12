Nu vil de skaffe penge til endnu mere julepynt i Brønderslev

Der er kommet rigtigt meget nyt julepynt op i Brønderslev i år - der er samlet penge ind, og frivillige kræfter har hængt det op.

Men nu går etape 2 ind, og det handler om at samle endnu flere penge ind, så man kan få endnu mere julepynt til næste år.

- Der er en samlet masterplan med ønsker til ny julebelysning for i alt 1,4 millioner kroner. Det er jo ikke gratis, konstaterer handelschef Peter Karstrøm Vagning.

I år er der med fase 1 i planen samlet 365.000 kroner ind. Det ekstra julepynt, som det er blevet omsat til, hænger i byen nu.

- Vi har fået mange pæne tilbagemeldinger for belysningen og det store arbejde, der er udført. Vi håber, at folk har lyst til at støtte op om det. Det går vi i gang med nu, og det håber vi, at vi kan samles om, siger Peter Karstrøm Vagning.

To store lysende gnomer med spidse huer står i midtbyen. Foto: Martin Damgård

Indsamlingen i planens fase 2 retter sig især mod private, men det kan også være virksomheder, forretninger eller andre, der støtter.

- Alle beløb, store som små, er velkomne, understreger Peter Karstrøm Vagning.

Efter nytår går man i gang med i højere grad at henvende sig til virksomheder og fonde.

Det nye pynt, der er kommet i år, kommer fra Polen. Det er en af de frivillige, Peter Seierrup, der fik idéen til at få julepynt til Brønderslev fra Polen af, da hans kone er fra Polen.

- Når vi har rejst der, har vi set det smukke julepynt, fortæller han.

Der er blandt andet kommet et kæmpe hjerte, to store gnomer og en selfie-ramme op. Og i Bredgade er lygtepælene pyntet med hjerter og lys.

Hjertet på Torvet er noget af det nye fra Polen, og det er lavet bestemt til Brønderslev. Man kan sidde inde i det. Foto: Martin Damgård

Der er også mulighed for, at butikker kan få pynt til deres egen butik med fra Polen.

Julepynten i Brønderslev er hængt op af frivillige, blandt andet med folk fra Den Grønne Gruppe, som er en gruppe af frivillige mænd, der arbejder i Grindsted Plantage. En af dem er Valther Jensen.

- Sidste år havde de ingen til at hænge det op. Så sad vi og snakkede om det ude i plantagen i vores skurvogn, og vi ville hjælpe med det. Så meldte vi os også i år, fortæller han.

Flere parter står bag arbejdet med at skaffe julebelysning til Brønderslev. Der er lavet et udvalg, hvor der sidder folk fra Brønderslev Handel, Borger9700, Grundejer9700 samt den tidligere handelschef Lars Bisgaard. Det praktiske arbejde med at hænge pynten op står Grindsted-gruppen for sammen med Bo Christensen, der er frivillig i Brønderslev Handel og også er med i udvalget.

Nu går fase 2 i gang - her vil man samle penge ind til mere julebelysning og pynt. Foto: Martin Damgård

Hvis man vil støtte indsamlingen, kan det gøres via mobile pay til Brønderslev Handel, som har licensen til indsamlingen og en konto til julebelysning, som man kan finde oplysninger om på Brønderslev Handels facebook-side.

Målet er at skaffe små 150.000 kroner næste år. Fase 3 og 4 i helhedsplanen går i gang de efterfølgende år.