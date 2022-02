Nu vil Lise ha’ sin egen klinik

BRØNDERSLEV:Maria Larsen var glad for sit arbejde som kosmetolog hos B Beautiful i Brønderslev, men da ejeren, Dorthe Brogaard, valgte at samle sine aktiviter i Hjørring, gik Lise Larsen i tænkeboks. For hvad nu?

- Jeg driver i forvejen Iskompagniet i Løkken og Blokhus samt noget boligudlejning sammen med min mand, Michael Lønstrup, så egentlig havde vi jo nok at lave. Men mange af de gamle kunder fra B Beautiful spurgte mig om jeg ikke ville åbne en ny klinik i Brønderslev, siger Lise Larsen, som godt kunne mærke, at de mange forespørgsler såede et frø.

- Og nu er beslutningen taget. Tirsdag 1. marts åbner jeg klinikken Maria L - Din Hudplejeklinik på privatadressen Midgården 8 i Brønderslev, siger Lise Larsen.

Den nye klinik tilbyder ansigtsbehandlinger, voksning, fodbehandlinger samt tilretning af bryn og vipper - med en særdeles fleksibel åbningstid.

- Jeg har ingen faste åbningstider, men har åben efter aftale - også om aftenen. Det er noget, som kunderne efterspørger, og det passer mig fint at arbejde på den måde, siger Lise Larsen om sin nye klinik, der kun har åben, når man på forhånd har booket en tid via klinikkens hjemmeside.