Ny banegårdsplads på vej

BRØNDERSLEV: Byrådet vi Brønderslev har besluttet at frigive 400.000 kroner til en helhedsplan for Banegårdspladsen i Brønderslev, hvor der er planer om et stort projekt med boliger og butikker på de grunde, hvor der i dag er retsbygning og postbygning på Banegårdspladsen.

- Der skal laves et ordenligt planlægningsprojekt på det, sagde borgmester Mikael Klitgaard, mens Lasse Riisgaard (V) udtrykte glæde over, at man kommer i gang med projektet, og at der laves en plan for hele området og ikke kun selve pladsen.

Der er lagt op til, at planen skal tage stilling til områdets fremtidige struktur med veje, stier og parkering, hvordan det skal være med bus og tog, hvor og hvor meget der kan bygges, hvad området ellers kan bruge til og hvordan området skal hænge sammen med handelsgaderne og Rhododendronparken.

Når man har planen på plads, vil man søge om medfinansiering fra Realdania. Der er også planer om at oprette et midtbyråd og at inddrage byens borgere i udarbejdelsen af planen.

Pengene tages fra en midtbypulje, som har 1,9 mio. kroner på bogen.