VENDSYSSEL: Vendsyssel har fået en ny basketballklub - Nordjysk Basket Union - Vendsyssel (NJBU) med base i Brønderslev.

- Vi vil sætte spillerne i centrum. Vi har den holdning, at det er helt i orden at være god til noget, og måske endda også være den bedste, udtaler klubbens formand og cheftræner, Danilo Jensen. Dette ønske kommer naturligt ikke af sig selv, men kræver selvfølgelig hårdt og disciplineret arbejde.

- Derfor vil spillere blive sportsligt og fagligt udfordret under vores træning såvel som kamp med det overordnet formål, at du til stadighed udvikler dig i en ønskværdig og kontrolleret retning. Det bliver selvfølgelig ikke kun træning det hele. Ligeså vigtigt er det, at vi passer på og hjælper hinanden, når vi er sammen og gerne også udenfor træningen. Derfor er klubfællesskabet en bærende familiær del i vores klub.

Klubben er faktisk en udløber af Horne Efterskoles satsning på basketsporten, fortæller Danilo Jensen.

Efterskolen har gennem de seneste to år, som den eneste efterskole i Nordjylland, kunnet tilbyde basket som liniefag.

- Jeg har været med i forløbet helt fra starten, og har min ugentlige træning på skolen to gange om ugen. Hertil kommer så de antal lørdage og søndage, hvor skolens dame- og herrehold spiller turneringskampe. Det var netop ønsket fra eleverne om, at kunne fortsætte baskettræningen efter endt skoleophold, der fik mig til at overveje at starte en klub i Brønderslev.

- Der skulle være en rød tråd fra skoletræning til klubtræning med den disciplin, struktur og de værdier, som gælder for basket- undervisningen på Horne Efterskole. Jeg tog derfor chancen, og startede klubben op sidste år, dog med et enkelt forbehold.

- For at kickstarte basketsporten påny i Nordjylland, skulle nuværende og tidligere elever uddannes som trænere under min ledelse for senere, at kunne virke som baskettrænere i den by eller det område, hvor de kommer fra.

To tredjedele af alle efterskole-elever i de nordjyske efterskoler, kommer fra regionen, og lige nu har jeg spillere fra både Hjørring, Fjerritslev, Aalborg og selvfølgelig Brønderslev i klubben.

De første pige-/dametrænere er på plads i klubben, og drenge-/herretrænerne er snart klar om et halvt år.

Nordjysk Basket Union - Vendsyssel satser bevidst på ungdomshold, og ønsker at følge og præge deres idrætsudvikling indtil den dag, hvor de skal læse videre, og formentlig forlader byen.