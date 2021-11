Ny bog beskriver en helt særlig epoke med musik, da pigtrådsmusikken kom til Brønderslev

En ny bog sætter fokus på en særlig periode i Brønderslev - det er 1960’erne, hvor byen rummede et stærkt miljø omkring pigtrådsmusik.

Forfatteren er Jens Dalgaard-Nielsen, der i dag bor i Hjørring, men dengang boede i Brønderslev og var aktiv indenfor musikken. Fra 2017 til 2020 har han interviewet 21 musikere, der har berettet om pigtrådsperioden i deres ungdom i Brønderslev, og det er nu blevet til bogen ”Pigtrådsgrupperne og deres medlemmer i Brønderslev i 1960’erne”.

Forfatteren, der selv havde sine teenage-år i Brønderslev i 60’erne, var en af pionererne, der stiftede byens første pigtrådsband, The Nameless, og popklubben, PG Klubben.

Han har mange gode minder fra den epoke.

- Det var en spændende tid af to grunde. Det var vores teenagetid med alt dét, det indebærer af dannelse, og så var jeg så heldig at have råd til at købe en guitar, husker Jens Dalgaard-Nielsen.

The Pretenders, 1978. Fra venstre Jens Dalgaard-Nielsen, Sten Fuglsang, Martin Bøgild, Poul Vejby, Ib Dalgaard-Nielsen og Mogens Dyrberg. Foto: Poul Isager

Han husker også, at det var tiden før narko kom frem, og det var tiden, hvor velfærdssamfundet begyndte at tage form.

Og så var det tiden, hvor rockmusikken skyllede ind over Danmark og Brønderslev, hvor det tidligere havde været jazz og giro 413, der var fremme.

Men så kom Beatles, Rolling Stone, The Who og mange andre, og det ramte plet i noget også blandt Brønderslev unge.

- Det gav inspiration i Brønderslev blandt os, der ikke var meget for fodbold og hvad der ellers var af tilbud, og det var ikke mange, husker Jens Dalgaard-Nielsen.

Der var godt nok også dans dengang, men musikskolen var ikke opfundet endnu, så de unge måtte selv suge musikken til sig.

- Vi lyttede til det hele på plade og i radioen, fortæller Jens Dalgaard-Nielsen.

Der var også nogle få nodehæfter at få fat i, mens ellers foregik det ved, at de unge lyttede til pladerne og fandt frem til, hvordan numrene skulle spilles.

Spirende musikmiljø

De unge i Brønderslev begyndte at danne grupper, og den første var The Nameless, hvor Jens Dalgaard-Nielsen var med. De øvede i kælderen på Søndergades Skole, men senere rykkede de over på Bien, der dengang var en biograf, men nu også blev samlingspunkt for byens musikmiljø, hvor flere orkestre skød frem.

- Før eftermiddagsforestillingen spillede forskellige bands nogle numre, det var ikke sikkert, de kunne så mange. Efter nogle år blev eftermiddagsforestillingen helt droppet til fordel for musik. Og der var fuldt hus, fortæller Jens Dalgaard-Nielsen.

I 1964 stiftede byens unge PG Klubben, som var en popklub, hvor man kunne opleve den nye musikart, rockmusik, som dengang blev kaldt pigtrådsmusik.

Ingen husker, hvad PG helt nøjagtigt stod for.

- Men det var kendt blandt tusindvis af unge, der var til bal der. Alle i Vendsyssel var klar over, hvad PG Klubben var, fortæller Jens Dalgaard-Nielsen.

Jens Dalgaard-Nielsen selv kom også med i The Pretenders, som klarede sig godt og vandt konkurrencen Toppen af Poppen i 1968.

20. maj 1968. The Pretenders vender hjem til Nordjylland efter sejren i København i DR’s ”Toppen af Poppen”, maj 1968. Fra venstre er det: Mogens Dyrberg, Sten Fuglsang, Jens Dalgaard-Nielsen, Poul Vejby og Martin Bøgild. Privatfoto

Her kan du høre en indspilning med The Pretenders fra Brønderslev. Det er et nummer, de selv har skrevet - det hedder "I want the rain". Nummeret er ikke typisk for dem, da de primært spillede kopinumre til deres koncerter.

Lyt til... The Pretenders

The Pretenders er stadig sammen og har øvelokale i Nibe, hvor de spiller numre af fx the Beatles, The Shadows og The Hollies.

De kender dermed hinanden rigtigt godt og deler livshistorie sammen.

- Det er et privilegium. Det er en livslang interesse, konstaterer Jens Dalgaard-Nielsen.

Farverige fortællinger

Jens Dalgaard-Nielsen kastede sig over at skrive bogen ud af historisk interesse og lokalhistorisk motivation.

- Jeg ser det som vigtigt at få fortalt om det, for det dannede lydtæppe for hele min generation og opvækst. Der skete det samme i hele Danmark, fortæller han.

i 2014 mødtes PG klubben igen til et 50 års jubilæum i Brønderslev med musik selvfølgelig, og i sidste måned gentog man begivenheden under navnet ”PG Klubben åbner for en aften”. Her var der fuldt hus med deltagelse fra Brønderslev, Vendsyssel, Göteborg, København, Tyrkiet og Grønland.

Medlemmer af Brønderslevs første pigtrådsgruppe, The Nameless, suppleret med en sangerinde, giver et sæt af deres gamle numre fra 1960’erne til festen i PG Klubben i sidste måned. Fra venstre Jens Dalgaard-Nielsen, Gunleyg Öster, gift med John Nielsen. Bagerst skimtes trommeslager Mogens Dyrberg og bassisten, lånt fra gruppen The Pretenders, Sten Fuglsang. Foto: Niels Ove Nielsen.

Det foregik i Bien ligesom i gamle dage, og der var også koncert med både The Nameless og The Pretenders.

Jens Dalgaard-Nielsens nye bog er udkommet, og han oplyser, at man i bogen kan læse om otte pigtrådsorkester, ligesom de enkelte musikere kommer til orde med deres personlige og ofte farverige fortællinger om deres vej ind i musiklivet på den bølge af økonomisk fremgang, som det gryende velfærdssamfund gav anledning til.

Jens Dalgaard-Nielsen med sin nye bog. Foto: Bente Poder

Bogen sætter ord på tiden og de musikalske udfoldelser, som har fulgt dem som lydtæppet for forfatterens generations ungdomsliv.

Den henvender sig både til den generation og til alle andre med interesse for 1960’ernes ungdomstilværelse, som den udfoldede sig i alle byer i landet, og således også i Brønderslev.