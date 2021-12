Ny butik godt fra start: Slikhytte i Dorf er populær

For et lille års tid siden åbnede der en ny butik i Dorf - det var Slikhytten, som er fyldt med bland selv slik i alle mulige varianter, i alt 220 forskellige slags.

Jens Erik Olesen er i indehaver og har sin kone Sussanne Olesen ansat, og de melder om, at det er gået rigtigt godt - en del over forventning, faktisk.

- Det er jo ude på landet, og der har aldrig været så mange biler i byen før, som der er nu, beretter Jens Erik Olsen.

Idéen tog form, fordi Jens Erik Olsen havde en del vingummi tilovers, efter at markederne blev aflyst i 2020. Her plejer parret at være til stede med deres bland selv slik. Så målet var egentlig at komme af med det slik, der skulle have været solgt på markeder. Men så bestilte han også lidt ekstra hjem.

- Jeg kom af med det, og det tog ikke ret lang tid, husker Jens Erik Olesen, der også havde fået nogle opfordringer til at sælge slik.

- Så reklamerede jeg lidt med det, og så stod der er lang kø herude lige pludselig, husker han.

Folk kan godt lide at blande deres slik selv, oplever de i Slikhytten. Foto: Henrik Louis

Sådan blev Slikhytten i Dorf til - den ligger på parrets hjemadresse har fast åbent torsdag, fredag og lørdag, hvor folk fra nær og fjern kommer og blander slik.

Og sådan blev Jens Erik Olsen butiksindehaver, hvilket han aldrig havde været før.

Fredagsslik

Slikhytten har kunder fra mange andre steder end Dorf.

- Det lyder jo sådan lidt mærkeligt, men nogen tager turen syd fra fjorden for at køre op og få vores slik, fortæller Jens Erik Olesen.

Blandt kunderne er der også nogle, der plejer at købe deres slik på markederne.

- De kommer fra hele Nordjylland, fortæller Sussanne Olesen.

Den længste kø, de har oplevet, var på en halv time - og det største mængde bland selv slik, som folk kan finde på at købe, er på op til 500 kroner.

Fredag er den største dag, hvor der er tradition for fredagsslik, og den dag åbner Slikhytten også tidligere.

- Det er fredag, hoveddagen er. Mange kommer lige fra arbejde af og kommer forbi eller lægger vejen omkring, fortæller Jens Erik Olesen.

Slikhytten åbnede i Dorf sidst i februar på samme adresse, hvor Jens Erik og Sussanne Olesen bor. Foto: Henrik Louis

Kvalitet og friskhed

Jens Erik Olesens forklaring på, hvorfor Slikhytten er populær, ligger i slikkets kvalitet:

- Det er så frisk. Det er ikke hårdt slik, vi har, eller tørt slik eller sådan noget der, understreger han.

Slikhytten har aftaler direkte med producenterne, og slikket kommer typisk fra Haribo og fra fabrikker i Sverige.

- Vores slik har ikke været på lager. Det kommer direkte fra fabrikkerne af og har ikke været på mellemlager to-tre gange for at stå. Vores slik er max en måned gammel fra fabrikken. Det er meget vigtigt, at det er frisk slik, og folk siger, det er utroligt, at man kan få så blødt noget slik, oplever Jens Erik Olesen.

Idéen med bland selv slik frem for færdige poser er der også mange, der kan lide.

- Konceptet er jo, at folk selv får lov at blande og får det, de vil have, i posen. De blander dét, de kan lide, siger Jens Erik Olesen.

Bland selv konceptet har Slikhytten også i forbindelse med gavekurve, hvor folk selv blander, hvad der skal i kurven af slik, chokolade, vin, te og kaffe, og så laver Slikhytten en kurv med det udvalgte indhold.

Sliksultne kunder

Coronatiden spiller ind på butikken på flere måder. Der skal tages forholdsregler, hvor folk holder afstand. Der er kun to personer inde eller en familie af gangen.

Og så er folk mere sliksultne, end de plejer at være.

- Folk spiser mere slik, når de er hjemme, oplever Sussanne Olesen.

- Jeg tror, det gør, at de skal have lidt at trøste sig med, supplerer Jens Erik Olesen.

Når man selv arbejder i en Slikhytte, kan man også godt få lyst til slik.

- Jeg har nogle favoritter, som jeg ikke lige kan lade være, fortæller Sussanne Olesen, der mest er til chokolade.

Men det er nu ikke så meget, oplever Jens Erik Olesen.

- En gang i mellem skal vi lige smage et enkelt stykke. Vi ved selvfølgelig, hvordan det smager, og sådan skal det være. Vi har mange ting, folk ikke har set før, fortæller Jens Erik Olensen, der forklarer det med, at Slikhytten selv er importører og derfor kan vælge dét, de ønsker.

Parret er glade for deres fælles arbejdsliv i Slikhytten og er vant til at arbejde sammen også på markederne.

- Vi står last og brast, slår Jens Erik Olesen fast.

I år endte det med, at de kom på et enkelt marked - det var Brønderslev Marked i september, som ikke blev aflyst.

Og ellers er de at finde i Slikhytten torsdag, fredag og lørdag.

- Det fortsætter vi med, indtil vi ikke gider mere. Men som det ser ud nu, så fortsætter vi da, siger Jens Erik Olesen.