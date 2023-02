Ny cafe på vej: Kate og Brian satser på godt gammeldags smørrebrød

DRONNINGLUND:- Enhver by med to huse har ti pizzeriaer og take away. Men smørrebrød og hygge som i de gode gamle dage, det mangler der.

Det siger Brian Sørensen, der fra 1. marts skal drive Cafe Kates Place i Dronninglund.

- Ikke at der er noget galt med pizza, men vi synes, at der mangler noget af det gode gamle, siger han.

Kate og Brian danner par, men hun er sygemeldt og arbejder på at få en førtidspension. Hun fik i september 2021 en bagsmæk i hovedet, hvilket resulterede i en kraftig hjernerystelse, som hun siden har været hårdt ramt af.

- Men Kate skal lægge navn til cafeen, fortæller Brian, der oplyser, at det er clearet med kommunen.

Brian Sørensen skal drive cafeen, som Kate lægger navn til. Privatfoto

Cafe Kates Place ligger i Slotsgade 70. Menuen kommer som nævnt til at rumme smørrebrød, men man vil også kunne få en lun bolle, sandwichs, kage, stjerneskud og hjemmelavet kartoffelsalat med en lun frikadelle o.a.

- Det skal være et sted, man kan komme ind og hygge sig og få en sludder. Man skal føle sig velkommen, fortæller Brian, der har arbejdet i fødevarebranchen i mange år.

Åbningstiden bliver mandag til torsdag 9.30-19 og fredag og lørdag 9.30-23.

På åbningsdagen 1. marts er der reception fra kl. 15-18, hvor folk kan komme ind og smage på retterne og se stedet. Den dag er Kate også til stede, men ellers er det Brian, der tager sig af cafeen.