Stjal bil og kørte galt: Derfra gik det amok

HJØRRING:En 31-årig vaneforbryder med dårlig hukommelse og flere domme for vold og røverier på samvittigheden udbad sig fredag betænkningstid i forhold til, om han accepterer endnu en tilføjelse til sit kriminelle cv.

Denne gang fem måneders ubetinget fængsel og en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Det oplyser anklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

Ved Retten i Hjørring kunne den 31-årige vendelbo i hvert fald ikke huske den stribe af hændelser tidligt om morgen 30. september i år på Serritslevvej nær Brønderslev, som endte med at give ham endnu en række tiltaler på halsen - denne gang for bl.a. vold, afpresning, trusler, brugstyveri og kørsel i narko- og alkoholpåvirket tilstand.

Den 31-årige havde sammen med en 23-årig kvinde stjålet en personbil fra en bekendt. Den kørte parret galt i, fordi den 31-årige var påvirket, og da de stod i siden af vejen, holdt en lastbilchauffør ind for at spørge, om de havde brug for hjælp.

Det stod hurtigt klart for lastbilchaufføren, at den 31-årige var påvirket, og chaufføren alarmerede derfor politiet. Det gjorde den 31-årige aggressiv, og lastbilchaufføren søgte derfor tilflugt i sin lastbil.

I mellemtiden kom en anden bilist til, som under nedbremsing kom til at strejfe den 23-årige kvinde let med sit sidespejl. Det fyrede yderligere op under temperamentet hos den 31-årige, som tildelte bilisten et knytnæveslag og krævede, at bilisten skulle betale både ham og den 23-årige kvinde 5000 kr. i kompensation.

I mellemtiden var endnu en person, der boede i nærheden, kommet til, og pludselig begyndte den 31-årige at true med, at han ville hente en kniv og slå dem ihjel. Truslen fik dem til at løbe væk fra stedet, og det benyttede den 31-årige til at sætte sig op i lastbilen, starte den og forsøge at køre væk.

Det lykkedes dog aldrig, for på det tidspunkt nåede en patrulje fra Nordjyllands Politi også frem og anholdte den 31-årige mand og den 23-årige kvinde.

Kvinden blev løsladt efter afhøring, mens den 31-årige mand blev fremstillet i et grundlovsforhør og har siddet varetægtsfængslet siden 30. september.

Efter fredagens dom i Hjørring blev han varetægtsfængslet igen, indtil han gør op med sig selv, om han vil anke dommen på fem måneders fængsel og tre år uden kørekort.