Ny epoke i Jyske Aas

ØSTVENDSYSSEL: - Det har været et par barske år for foreningen, hvor der er blevet kæmpet med økonomiske og andre uforudsete "udfordringer", men bestyrelsen er fuld af nye idéer og gå-på-mod.

Således lyder det fra den nyvalgte bestyrelse i foreningen Jyske Aas, som netop har konstitueret sig efter generalforsamlingen på Dronninglund Kunstcenter, hvor turismeeksperten Johanne Bugge afleverede sin sidste opgave - nemlig destinationsstrategien for Jyske Aas.

Det første bestyrelsesmøde indledtes med en diskussion af fokus for bestyrelsens arbejde i den kommende tid. Det blev besluttet, at fokus i første omgang lægges på de praktiske aktiviteter omkring projektet, mens den mere overordnede markedsføringsstrategi i øjeblikket varetages bedre i andre fora, f.eks. den arbejdsgruppe, der er nedsat i samarbejde med Dronninglund Turistforening, Borger9700 m.fl.

Bestyrelsen siger herom: - Det er vores mål i højere grad at engagere lokale foreninger og aktører i projektet. Vi er enige om at grundtanken for hele Jyske Aas-idéen er supergod. Vi skal netværke og bruge hinanden mere og bedre. For at gøre det, kræver det ganske simpelt, at vi kender hinanden. Derfor vil vi i den kommende tid bruge tid og kræfter på samarbejdet.

- Det har hele tiden været hensigten med Jyske Aas, men hen ad vejen mistede vi nok overblikket og tabte kontakten til aktørerne. Det vil vi prøve at rette op på nu.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Lone Due Bak, næstformand: Mette Tolstrup Sørensen, kasserer: Per Færch Thomsen, sekretær: Jacob Hostrup.

Desuden sidder flg. i bestyrelsen:

Frits Danielsen, Hans Jørgen Melvej, Søren Holm Kristensen, Anne Dorthe Holm, Runa Christensen og Carsten Hannesboe (suppleanter).

Bestyrelsen har - som ovenfor nævnt - mistet kontakten til en del af aktørerne, og det vil man rette op på nu: - Vi er meget åbne for nye forslag og idéer, så kontakt os endelig, hvis der er noget, du synes, vi skal arbejde med, noget vi skal vide, hvis du går og overvejer nogle tiltag, har lyst til at påvirke udviklingen eller bare har tænkt på noget, som vi ikke har.