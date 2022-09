Ny fabrik i Nordjylland dumper priserne: - Det er en protest mod det vilde marked

DRONNINGLUND:Rygtet er allerede blevet spredt på sociale medier: En nystartet træpilleproducent er ved at etablere sig i Agersted ved Dronninglund, og firmaet har tænkt sig at udfordre de vilde priser, som trængte husejere i øjeblikket skal betale for det efterspurgte brændsel, som benyttes af cirka 100.000 husstande i Danmark.

Prisen på træpiller er på få måneder steget fra cirka 2000 kroner pr. ton til 6000-7000 kroner pr. ton. Pinderup Træpiller tilbyder en palle træpiller med knap et ton til 3500 kroner.

- Krigen i Ukraine får skylden for de høje priser, men der er masser af træpiller på lager - også hos danske producenter, og råvaren - savsmuld er ikke blevet dyrere. Så det her er også en protest. Der er nogle, der vil spinde guld på situationen, og det vil vi udfordre, siger indehaver af Pinderup Træpiller, Anders Pinderup, mens han er ude og se på lastbiler til den nye virksomhed.

- Det er min makker og jeg, der har investeret i produktionsanlægget. I første omfang tilbyder vi levering med Danske Fragtmænd, men vi regner med, efter et stykke tid, selv at stå for transporten, fortæller Anders Pinderup.

Folk med interesse for træpiller bliver imidlertid også bombarderet med falske tilbud om billige træpiller i øjeblikket.

- Det er jeg klar over og der er også mange, som selvfølgelig er skeptiske overfor os, derfor har vi også lagt vores virksomhedsoplysninger ud på Facebook. Desværre er vi stadig registreret som hjemmehørende i Jelling, men det er en fejl. Fra i næste uge går produktionen i gang i Agersted, og vi forventer at kunne producere 20 ton træpiller i timen, fortæller Anders Pinderup.

Siden firmaets hjemmeside blev lanceret mandag, er der kommet bestillinger på cirka 200 paller. Der er en leveringstid på 30-60 dage, men det bliver også muligt at afhente på fabrikken og også først at betale ved afhentning.