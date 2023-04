Ny formand for 1200 landmænd er allerede godt i gang

Det kom måske ikke som den store overraskelse, at 54-årige Torben Farum blev valgt til LandboNords nye formand, da bestyrelsen konstituerede sig for nylig.

Siden 2013 har han været medlem af bestyrelsen - de seneste otte år som næstformand.

- Jeg glæder mig til at stå i spidsen for LandboNord og tjene de nordjyske landmænds interesser. Det er min ambition, at vi fortsætter den positive udvikling som LandboNord er inde i - både som forening og rådgivningsvirksomhed, siger Torben Farum.

Partnerskabsaftaler med kommuner, optimering af foreningsstrukturen og samarbejde med regionale interesseorganisationer.

Det er tre af de mange emner, som griseproducent Torben Farum allerede er godt i gang med, efter han i marts blev valgt til posten som LandboNords nye formand for knap 1.200 medlemmer.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Færre landmænd - ny struktur

I dag består foreningen blandt andet af fem nordjyske kredse og otte fagudvalg som alle kommunikerer videre til bestyrelsen.

- Vi har en struktur, som stammer helt tilbage fra begyndelsen af LandboNord ved starten af årtusindskiftet. Den skal vi have kigget på.

- Vi er færre landmænd, og derfor arbejder vi på, om vi skal organisere os i ét forum, hvor vi kan få informeret folk på en bedre måde for at undgå at information går tabt, eller den er for lang tid om at komme frem, lyder det fra formanden.

Arbejdet er en del af den nye strategi, som blev vedtaget sidste år. Strategien indeholder blandt andet også planer om et nybyggeri med topmoderne kontor- og konferencefaciliteter i Brønderslev, som den nye formand kommer til at stå i spidsen for.

Opbakning fra familien

Ved siden af sin rolle som formand for LandboNord, så er Torben Farum også smågriseproducent ved Sæby med 1.200 søer og en produktion på 45.000 smågrise om året.

Han er gift med Betinna Farum, og sammen har parret fire børn.

- Familien bakker mig op i det her, og nu hvor de fleste af vores børn er flyttet hjemmefra, er der ro på den front. Formandsposten betyder, at jeg kommer lidt mindre i stalden, end hvad jeg ellers plejer at gøre, men jeg har heldigvis et godt setup med nogle gode folk, siger Torben Farum.

En af de ting der også kræver Torbens opmærksomhed, bliver samarbejdet med de nordjyske kommuner.

Den kommende tid bliver en af hans opgaver at genbesøge de partnerskabsaftaler, som LandboNord har indgået med de nordjyske kommuner de seneste år.

Aftalerne indgår i kommunernes klimahandlingsplaner for at reducere CO2.

Måden at være formand

I 14 år hed LandboNords formand Niels Vestergaard Salling, og der er især én tradition, som Torben gerne vil føre videre, når det kommer til måden at være formand på.

- Rollen som næstformand, eller medlem af bestyrelsen, har aldrig været kedelig. Jeg vil gerne videreføre min forgængers måde at drive tingene på, når det handler om at give plads til andre.

- Som bestyrelsesmedlemmer har vi altid haft frihed under ansvar til at tale de nordjyske landmænds sag. Der har ikke været en stor formand, som skulle stå og tage æren for det, når indsatsen lykkedes, siger Torben Farum.