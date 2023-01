HJALLERUP:Stefan Jacobsen er ny formand for Hjallerup Marked. Men det betyder ikke, at gæsterne kommer til at opleve store ændringer.

Det er der nemlig ingen grund til, mener han.

- Nej, det er ikke sådan lige noget, man vil lægge en hel masse mærke til, siger Stefan Jacobsen, der peger på, at man igennem markedets flere hundrede år lange historie har holdt fast i, at Hjallerup Marked er 99 pct. marked, som det plejer, og en pct. fornyelse.

- Vi skal ikke lave en masse om. Vi tror på at dét, vi har, er måden at gøre det på. Vi kan optimere lidt på drift, men som udgangspunkt så møder man som gæst hos os et Hjallerup Marked, som man plejer. Og det skal man også. Vi skal ikke genopfinde noget, mener den ny formand.

Stefan Jacobsen er 42 år og bor i Hjallerup. Han har været næstformand i markedsudvalget i seks år og sagde ja til at blive formand af flere grunde.

- Jeg synes, det er en spændende opgave, og jeg synes, Hjallerup Marked er sådan en vigtig del af Nordjylland. Det vil jeg gerne være med til at bakke op omkring.

Sol og søndag på Hjallerup Marked 2022. Arkivfoto: Claus Søndberg

Som næstformand har han haft mange opgaver - han har blandt andet arbejdet med PR, musik, underholdning og rekruttering af frivillige.

Det med de frivillige bliver også noget af det første, den nye formand vil tage fat i.

- Det er altid en proces at sørge for, at vi har frivillige nok til at drive vores marked. Vi skal bruge 2200, og det er en løbende opgave, som markedsudvalget går meget op i - både at fastholde og rekruttere nye, fortæller Stefan Jacobsen.

En anden opgave er at se på priser og få indkøbt rigtigt.

Den ny formand har ikke ambition om at markedet skal vokse.

- Men vi har et mål om, at vi godt kunne tænke os at få flere kræmmere på Hjallerup Marked. Det gør vi en del for at få til at lykkes. Og vi skal gøre, hvad vi kan for at opretholde niveauet og have en god kvalitet på underholdningen og den generelle oplevelse, siger Stefan Jacobsen.

Fra tilflytter til frivillig

Stefan Jacobsen husker selv sin første tur på Hjallerup Marked - det var som barvagt i rød bar for omkring 17 år siden. Han var flyttet til Hjallerup fra Aalborg af og kom via en kontakt i sin søns børnehave ind på muligheden for at være en del af fællesskabet omkring Hjallerup Marked.

- Jeg synes, det var en god måde at komme til at kende nye mennesker på, og det tror jeg også, mange har brugt siden hen. Det er en god måde at blive en del af byen på, mener Stefan Jacobsen.

Siden blev det så ham, der skulle være med til at få fat i nye frivillige og føre tingene videre.

Det har de blandt andet også gjort ved at få taletid på grundejerforeningsmøder i områder med nye huse, hvor de fortæller om, hvad markedet kan og betyder for byen.

Stefan Jacobsen oplever, at der er mange ting, det er godt ved Hjallerup Marked.

- Jeg tror, det bunder meget i traditionerne. Mange er kommet på Hjallerup Marked med deres forældre som barn og synes, det er sjovt at tage derop med venner og familie. Det er både et sted at komme med børn, der kan prøve fede ting i tivoli, og det er et sted, man kan tage hen om aftenen for at høre noget lækkert musik og drikke et par øl i teltet, siger Stefan Jacobsen, der opsummerer:

Arkivfoto: Torben Hansen

- Det er dét, det kan: Det er folkeligt, og der er plads til alle, og det koster ikke noget at komme ind. Det er vitterligt plads til alle.

Ikke helt farvel til Keld

Stefan Jacobsen afløser den tidligere formand Keld Nielsen, der har valgt at gå af efter seks år på formandsposten.

- Jeg har været med i markedsudvalget i 16 år, så nu synes jeg, jeg har taget min tørn i vores markedsudvalg, fortæller Keld Nielsen.

Keld Nielsen er i stedet blevet valgt ind i Hjallerup Samvirke - som blandt andet står for at dele overskuddet fra Hjallerup Marked ud til byens foreninger.

Han har dog fortsat samme planer i begyndelsen af juni i Hjallerup, som han plejer: Der skal han til Hjallerup Marked.

- Jeg kommer til at være frivillig, det er helt sikkert.

Hjallerup Marked 2023 finder sted i dagene 1. til 4. juni.