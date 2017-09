Ny indgang til byens rododendronpark

BRØNDERSLEV: Store entreprenørmaskiner indtager i denne tid Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev. Der sker store forandringer på parken, og de vil ændre bybilledet en del.

Arbejdet med at etablere busholdepladser i Nørregade er i gang.

- Der er ofte brug for, at busser kan holde ind og sætte besøgende til parken samt Den Runde Pavillon og amfiscenen af, siger formand for parkgruppen, viceborgmester Karsten Frederiksen.

- I samme forbindelse fældes nogle af de store træer, for at skabe mere lys til planterne.

Her er det målet at skabe et fælles indgangsparti fra Nørregade til Den Runde Pavillon og amfiscenen.

Formand for Den Runde Pavillons Venner, Henrik Louis Simonsen, er glad for, at der bliver en flottere indgang til parken.

Men det helt store projekt er oprensning af søerne. Det er noget af et arbejde.

- Vi regner med, at 8.000 kubikmeter skal renses op, så der bliver mange lastbillæs, der skal køres væk, og det drejer sig om flere hundrede læs, og trafikken vil komme til at gå ad Parkvej, fortæller vej- og parkchef Peder Gregersen. Det svarer til, at der i gennemsnit skal fjernes 80 centimeter bundfald fra søerne.

- Der skal anvendes en speciel gravemaskine, der kan række fra den ene side af søen til den anden, så vi kører mindst muligt i parken.

- Slammet kan køres ud på marker. Der er taget prøver, og materialet fra søerne er så rent, at der ikke er problemer med at køre det ud på markerne.

Peder Gregersen fortæller, at der opsættes spunsvægge, så planter og fisk kan flyttes fra sø til sø, mens der graves, og det sker sø for sø.

Karsten Frederiksen siger, at en oprensning er utrolig tiltrængt.

- Vandkvaliteten er meget dårlig på grund af det meget bundfald. Men det har også æstetisk betydning at få søerne renset op, og dermed skabe klarere vand.

- Næste år er det også 25 år siden parken blev indviet, og der er således dannet meget dynd i søerne i den periode.

Peder Gregersen regner med, at oprensningen af søen indledes i oktober, og hvor længe arbejdet vil tage, afhænger af vintervejret.

- Parken er byens største turistaktiv, og derfor bør den have en flot facade.

Der er også planlagt en mindeplads for parkens idémand, afdøde bankbetjent Gunnar Vestergaard. Den etableres tæt på den gule bygning.

Der er fremelsket en ny rododendron, der får navn efter Gunnar Vestergaard, og her bliver der et bed med den nye rododendron. Den gule bygning skal i øvrigt også pyntes op og have en gang maling. Bygningen ejes af kommunen, men administreres af Borger9700.

Endelig trænger legepladsen til en gang maling, ligesom der skal tyndes ud i træerne, så der bliver en lys plads i stedet for som nu, hvor området er mørkt, kedeligt og koldt.

- Legepladsen er meget benyttet af blandt andet dagplejere, børnehaver og andre børn. Derfor skal den se pæn ud og være i pæn stand.

- Tidens tand har sat sit præg også på legepladsen, og det skal der så rettes op på.