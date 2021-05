Ny kommuneplan med nye boligområder i flere byer - Stadiongrunden kan bebygges delvist

BRØNDERSLEV:På det seneste byrådsmøde blev der vedtaget en kommuneplan for 2021, som rummer mulighed for flere udvidelser med nye byggegrunde i kommunen både i Brønderslev, Hjallerup, Dronninglund og Serritslev. Planen rummer også mulighed for, at stadiongrunden i Brønderslev kan bebygges delvist.

Steen Søgaard (UP) pegede på, at der er udsolgt af byggegrunde i Tennisskoven i Hjallerup.

- Vi skal have noteret, at der er mulighed for at lave et kommunalplantillæg om, hvad vi gør for at finde nye udstykninger i det område, sagde han.

Poul Erik Andreasen (S) pegede på, at der også kun er to grunde tilbage i Dronninglund, og de er reserverede. Han bemærkede, at det ikke er godt med så sparsomt et udbud.

Eskild Sloth Andersen (S) fandt det også vigtigt med flere grunde i Tennisskoven.

- Der er mange, der gerne vil bosætte sig der. Jeg håber, vi kan tage det op ret hurtigt.

Flere noterede sig, at der er dejligt, at der sker noget i kommunens byer.

Mindretal mod byggeri på stadiongrund

Der var enighed om at vedtage kommuneplanen. Den beslutning indebærer også, at der om muligt udlægges et boligområde i Tennisskoven, Hjallerup. Der er også et ønske om at få en drøftelse af mulighederne for yderligere udlæg i Ådalen i Brønderslev.

En del af vedtagelsen er også, at stadiongrunden i Brønderslev kan bebygges delvist.

Alle socialdemokratiske byrådsmedlemmer plus løsgænger Lars Bisgaard fik ført til protokols, at de ikke ønsker udlæg af dele af stadionarealet i Brønderslev til boligformål.

- Forbeholdet for stadiongrunden er stadig vores holdning, sagde Arne M. Jensen (S).

Resten af byrådet ville godt åbne op for, at en del af arealet kan blive til byggegrunde, og de var i flertal. Her muliggør den ny kommuneplan et nyt boligområde på Stadiongrunden på 3,8 hektar hvoraf 1,9 hektar må bebygges med boliger, altså halvdelen, mens resten af rammen skal være rekreativ område. Der skal dog laves en lokalplan først.