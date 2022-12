Ny kritik af plejecenter: Ældre føler sig ensomme

BRØNDERSLEV:- Det gør ondt at læse, at der er ældre på Støberiet, som føler sig ensomme, fordi personalet ikke har fokus på, at den ældre har ønsker til øget socialt samvær.

Det siger formanden for Ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune Carsten Ullmann Andersen. (DF) Det sker efter et Ældretilsyn udtrykker kritik af plejecenter Støberiet i Brønderslev by. Tilsynet var på besøg 25.oktober. Tilsynet har tidligere rejst kritik af Friplejehjemmet Vivaldi og Margrethelund.

Kritikken går bl.a. på, at der mangler systematisk dokumentation for sammenhængende indsatser for beboerne, for lidt fokus på beboernes behov for bl.a. socialt samvær, manglende inddragelse af pårørende, kritik af træningsforløb.

Plejecenter Støberiet i Brønderslev får kritik af Ældretilsynet. Foto: Kim Dahl Hansen

Alle sammen kritikpunkter, som formand for Ældreomsorgsudvalget Carsten Ullmann tager meget alvorligt:

- Der skal nu sættes alt ind på at sikre, at beboerne på Støberiet føler sig imødekommet og er trygge, og at samarbejdet med de pårørende bliver forbedret. Og jeg lover, at jeg vil følge sagen tæt. Og så skal der selvfølgelig også arbejdes med at leve op til dokumentationskravene, hvilket har vist sig muligt på andre plejecentre, så der er gode erfaringer at trække på, lover udvalgsformanden.

Han forklarer, at der fortsat skal være stort fokus på at vikarer får den rette introduktion og oplæring.

- Men det kan være svært, da antallet af vikarer nogle steder er meget højt og med mange medarbejderskift på grund af generel manglende arbejdskraft inden for faget.

Der er allerede ændret på procedurerne på plejecenteret: Samme dag som tilsynet var der, blev der lavet om på spiserutinerne, så personale og beboere nu spiser og drikker kaffe sammen.

Mht træningsforløbene så ønsker de fleste ældre, at det meste træning foregår på plejecentrene sammen med det kendte personale og ikke på hold i Sundhedscenteret.

- Det er også det serviceniveau, vi politisk har vedtaget. I Brønderslev Kommune har plejecentrene adgang til de notater, træningsenheden laver på beboerne på plejecentrene. Derfor må det bero på en misforståelse at der i tilsynsrapporten står, at vi ikke har adgang til disse, forklarer Carsten Ullmann.

Kommunens svar til Ældretilsynet Det er Brønderslev Kommunes vurdering at vores serviceniveau har fokus på §83a og §83, hvor der fokuseres på en rehabiliterende tilgang.

Disse paragraffer bruges meget aktivt og i mange situationer på plejecenteret. Træningen foregår på et af vores to Sundhedscentre. Den træning borgeren tilbydes her, er træning på hold.

Det betyder at en signifikant del af vores borgere vælger at træne med det kendte plejepersonale på plejecenteret. Det er vores holdning at dette er et adækvat tilbud som er til stor glæde for borgerne.

Derfor må det bero på en misforståelse at der i tilsynsrapporten står, at vi ikke har adgang til de to sundhedscentre. Høringssvar efter Ældretilsynets besøg 25.10.22 VIS MERE

Den tidligere leder af Støberiet er fratrådt. Dette er sket uafhængigt af tilsynsrapporten.

- Jeg kan ikke sige så meget om personalesagen, men der var indledt forhandlinger, da vi modtog rapporten. Bente Ottesen, der er leder på Stengården, har påtaget sig at være midlertidig leder af Støberiet, og det er vi meget glade for.

Carsten Ullmann oplyser også, at Firmaet Affectum, som hjalp med trivslen på Margrethelund er hyret til også at hjælpe på Støberiet.