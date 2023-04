Ny kulturskole og store planer: Nu skal politikere sige ja eller nej til stort, fælles kulturcenter

BRØNDERSLEV:Tirsdag skal økonomiudvalget i Brønderslev Kommune drøfte et længe ventet oplæg, som styregruppen for Kulturområde Hedelund har fået lavet sammen med en arkitekt.

Det handler om et nyt, stort kulturcentrum til 130 millioner kroner, hvor flere aktører indgår: Brønderslev Amatør Scene (BAS), Vildmosemuseet (MOSS) samt Brønderslev Kommune, som skal opføre og bortforpagte et spisested som erstatning for den nedbrændte Restaurant Hedelund.

Brønderslev Kulturskole er nu også kommet med i planerne. Brønderslev Kulturskole ligger i dag i en flere etager høj bygning på Peder Møllers Plads.

- Idéen er at rømme hele Kulturskolen og flytte den herud, hvor de får meget bedre rammer, siger Steen Søgaard.

Der skal ikke bygges nyt

Det nye kulturområde skal ifølge forslaget ligge i eksisterende kvadratmeter i PN's gamle fabriksbygning, og der skal ikke bygges nye bygninger.

- Det, der kan bevares indeni, skal bevares. Det er blandt andet nogle meget fine søjler, fortæller Inger Møller Nielsen.

Der er mange søjler i de gamle fabriksbygninger, og det der kan bevares, skal indgå som en del af det nye. Arkivfoto: Martél Andersen

Nogle steder skal der laves højere loftshøjde - blandt andet i den kommende teatersal, for at få plads til lys og den slags.

Der bliver et fælles centralt område, Torvet, hvorfra man kan gå videre til de andre steder, som alle er forbundne med Torvet. Det er BAS, Spisestedet, Kulturskolen og museet.

Styregruppens oplæg til et nyt Kulturcenter i Brønderslev ser sådan ud. Det indeholder både museet, biografen, kulturskolen og et spisested samt et stort torv, der skal forbinde det hele. Alt holdes i de eksisterende fabriksbygninger. Illustration: Anna Mette Exner Arkitektur

- Man kommer ind i Torvet og kan blive inspireret til de andre ting. Torvet er 1000 kvadratmeter og kan også bruges til andre ting - fødevaremarkeder og basarer, giver Steen Søgaard som eksempler.

Museet har plads både i grundplan og oppe på førstesalen, og heroppe finder man også Kulturskolens øvelokaler samt nogle fælles kontorer, mødelokaler og en kantine.

Sådan ser tegningen ud for det, der skal ligge ovenpå. Illustration: Anna Mette Exner Arkitektur

Der bliver flere indgange til kulturcentret. Det hele skal hænge sammen med Hedelundsparken lige udenfor, så det bliver en helhed.

Allerede i gang

Museet og BAS har allerede købt hver sin bygning. Nu skal kommunen så købe to bygninger mere, så kulturcentret rummer fire i alt.

Museet har måttet afgive lidt af de bygninger, de har købt, for at få det til at gå op med, hvor Spisestedet skal ligge. Til gengæld får de så noget andet plads.

Museet lå tidligere ude på Paukjærvej, men de bygninger er afhændet, og museet er allerede flyttet ind i deres nye bygninger.

Biograf i ny kaliber

For Brønderslev Amatørscene betyder det en kæmpe opgradering - de ligger i dag på den anden side af vejen i lejede lokaler.

- Vi er i gang med at fremtidssikre BAS. BAS bliver styrket ved at få en selvstændig biografsal, og vi får noget logistik, der er væsentligt nemmere end i dag, siger Martin Østergaard, der er formand for bestyrelsen i Fonden Fabrikken og næstformand i BAS.

Martin Østergaard og BAS ser frem til et kæmpe løft for biografen og for byens kulturliv. Arkivfoto: Martél Andersen

Selve biografen bliver også i en anden kaliber end i dag - med store luksussæder, der kan ligge ned.

- Vi styrker foreningslivet og kulturlivet i byen, og vi kan tiltrække større koncertnavne, end vi kan i dag, siger Martin Østergaard.

Han ser også mange muligheder for samarbejde - for eksempel mellem BAS' teaterfolk og Kulturskolens elever indenfor scenekunst. Ligesom folk kan få en hel pakkeløsning ved at gå ud at spise i Spisesteder og så i biografen for eksempel.

En magnet

Lykkes det at få planerne omsat til virkelig, vil det betyder rigtigt meget for Brønderslev, mener Inger Møller Nielsen.

- Det betyder, at vi får et kulturcenter, som virkelig kan være med til at tiltrække nogle folk. Det bliver en magnet. Det her kommer til at løfte kulturen i Brønderslev, mener hun.

Steen Søgaard er enig og peger på, at det vil betyde, at Brønderslev Kommune tør blive enige om at sætte barren højt.

- Det er nu eller aldrig, mener Steen Søgaard, der peger på, at det også vil være muligt at udvide hen ad vejen, da der er mange bygninger.

Steen Søgaard venter sig meget af det kommende projekt. Arkivfoto: Martél Andersen

- Jeg kunne godt tænke mig, at Ungdomsskolen var her, siger han.

Real Dania er med på banen og har betalt det halve af den forundersøgelse, der ligger til grund for forslaget, der nu indstilles. Det er også planen, at man vil søge tilskud hos dem til selve projektet, når man når så langt. Der skal også søges andre fonde.

Styregruppens forslag er lavet som en overordnet ramme, og senere er der planer om at få alle detaljerne på plads blandt andet ved hjælp af en arkitektkonkurrence.

Når økonomiudvalget har taget stilling til planerne, bliver det byrådet i Brønderslev, der kommer til at træffe endelig beslutning.