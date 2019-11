Ny lægepraksis: Fra december kan du vælge Anette som læge

BRØNDERSLEV:Lige nu er lokalerne tomme, men i løbet af december bliver de fyldt op med møbler, computere, instrumenter og alt det andet, der skal til for at skabe en hyggelig og professionel lægepraksis - og så er Anette Andersen Vittrup klar til at byde patienterne velkommen i sin helt egen klinik i Brønderslev Sundhedshus.

Den 46-årige læge er født og opvokset i Brønderslev og har boet i fødebyen igen siden 2007, efter nogle år i blandt andet Aarhus som studerende.

- Jeg glæder mig til at få foden under eget bord, men det er da også med sommerfugle i maven, at jeg starter helt fra nul med både at indrette lokalerne, ansætte personale og finde patienter, siger hun. Foreløbig har hun ansat en sygeplejerske, og arbejdet er i gang med at finde en lægesekretær.

Allerede fra 2. december kan man vælge Anette Andersen Vittrups praksis, der slår dørene op til nytår. Foto: Kim Dahl Hansen

Selv om Anettes praksis først åbner i januar, så bliver der allerede 2. december åbnet for, at man via borger.dk kan vælge hende som sin faste læge. Der er plads til omkring 2000 patienter, og Anette Andersen Vittrup håber at se både børn, ældre og familier på listen.

- Jeg glæder mig til at følge patienterne tæt og over en længere periode som deres faste læge. Jeg kan godt lide det mix, der er i en almindelig lægepraksis med mange typer henvendelser, og det var også baggrunden for, at jeg valgte at specialisere mig netop inden for almen medicin.

Når man er læge på en sygehusafdeling, ser man ofte patienterne meget kortvarigt og hjælper dem med et specifikt problem, inden man sender dem hjem. Som praktiserende læge får man mulighed for at følge op og man kan gøre en forskel for den enkelte over tid, forklarer hun.

Ville være kirurg

Oprindeligt ville Anette have været hjerne- eller hjertekirurg, men efter at have gennemført en del af sin kliniske uddannelse på blandt andet hospitalerne i Dronninglund og Aalborg og i almen praksis i Aalborg, Svenstrup og Brønderslev, så var det netop den tætte kontakt til patienterne og muligheden for at følge dem over en længere periode af deres liv, som blev afgørende for, at hun valgte at gå den vej.

Efter at hun i 2012 fik sin speciallægeautorisation i almen medicin, gik hun i kompagniskab med en kollega om en praksis i Aalborg. Efter fire år der trådte hun ud af samarbejdet og har siden arbejdet på klinikker i Aalborg, Hjørring og Klokkerholm. Desuden har hun taget del i Lægevagten, det hele for at samle endnu mere bred erfaring og efter eget udsagn at ”lægge an til” at åbne sin egen praksis i Brønderslev.

Anette Andersen Vittrup bor i Brønderslev og åbner klinik i sundhedshuset i januar 2020. Foto: Kim Dahl Hansen

- Der er både fordele og ulemper ved at have praksis i samme by, man bor i, og efterhånden fyldte fordelene mest for mig, så da muligheden opstod, var jeg klar og moden til at tage springet, siger Anette Andersen Vittrup.

Selv om hun, i hvert fald i starten, bliver den eneste læge i sin nye praksis, så betyder det ikke, at patienterne må gå forgæves, når hun har ferie eller bliver syg. Hun samarbejder med flere andre læger med praksis i byen, og de hjælper hinanden med at dække de obligatoriske timer alle hverdage mellem klokken 8 og 16.

Den nye praksislæge bor som nævnt i Brønderslev med sin mand og sine to børn på 11 og 17 år, og den sparsomme fritid bruges gerne i naturen med familien, inklusiv hunden.