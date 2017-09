Ny leder for de yngste på Hedegårdsskolen

BRØNDERSLEV: Ikke færre end 32 lærere, to pædagoger, godt 500 børn og lidt over 1000 forældre er kommet under de ledelsesmæssige vinger hos Lone Møller Mikkelsen - hun er tiltrådt som skoleleder for 0. til 6. klasse på Hedegårdsskolen i Brønderslev.

Lone Møller Mikkelsen prioriterer samarbejdet med forældrene højt, både dér, hvor hun selv kan være med, og det som lærerne står for.

Trivsel og høj faglighed er også to kerneværdier for den ny skoleleder, der selv haft læringsmiljø og trivselsarbejde som specialer på Hjallerup Skole, hvor hun har været i en årrække. Og de hænger sammen.

- Trivsel er afgørende for, om børnene lærer noget. Hvis man føler sig alene, utilstrækkelig og ikke som en del af fællesskabet, så er det svært for et barn at lære noget. Men hvis barnet ikke oplever, at det lærer noget, så kan det også give mistrivsel, siger hun.

Derfor er tryghed og tydelighed noget at det vigtigste at skabe, som hun ser det. Her har hun en opgave som leder.

- Jeg skal være med til at skabe læring og trivsel og sikre, at lærerne har dét, de har brug for for at levere en god undervisning, siger Lone Møller Mikkelsen.

Født ind i skoleverdenen

Nysgerrighed er også en egenskab, hun lægger stor vægt på - at man møder hinanden med dét i stedet for kritik.

- Man kommer længere med at være nysgerrig frem for at gå til tingene som et problem. Der er som regel en god forklaring på, hvorfor folk gør, som de gør.

Lone Møller Mikkelsen brænder for skolen og er i bogstaveligste forstand født ind i skoleverdenen.

- Jeg er nok lidt tidligt skadet på den måde, at min far var lærer og skoleleder, og vi boede på skolen som barn, smiler hun.

Hendes far var på Mosbjerg Skole i 30 år, og så er hun født i Skærum Gl. Skole, bogstaveligt talt.

- Den blev nedlagt i slutningen af 1960’erne, og min familie købte den og byggede den om til privat bolig, fortæller Lone Møller Mikkelsen.

I sin fritid har hun flere interesser, den ene dyrker hun sammen med sin mand. De bor i et hus i en skov, og de er rigtig glade for haven.

Lone Møller Mikkelsen har også en musikalsk hobby - hun spiller forskellige instrumenter, især trommer, og hun er med i et orkester under Kulturskolen, hvor seks kvinder mødes og spiller sammen. Og så kan hun godt lide at lave mad, at være sammen med sin familie og at have gæster.