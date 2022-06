Ny legeplads i Hedelund er i gang med at blive bygget - snart er det tid til indvielse

BRØNDERSLEV:Der har været stor interesse omkring den nye legeplads, der er under opsejling i Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev - og nu er det meget tæt på. Arbejdet med at opbygge den ny legeplads er i gang, og der arbejdes i området for tiden. Legeredskaberne er skudt op - herunder en stor gynge og flere ting, man kan klatre på.

- Man forventer, at man stort set er færdig her i løbet af ugen, og så mangler der noget gummibelægning, som kommer på i næste uge. Så skal legepladsen formelt godkendes af en legepladsinspektør, før den er klar til brug, fortæller Peter Stecher, formand for teknik- og miljøudvalget.

Snart er den ny legeplads klar til at blive leget og klatret på. Foto: Kim Dahl Hansen

Han oplyser, at det skrider frem efter planen.

- Lige nu snakker vi om, at vi har den helt klar inden sankthans. Det er målsætningen, fortæller Peter Stecher.

Man sigter også på, at der skal være en indvielse inden sankthans.

Balance og bevægelse

Tidligere var der en gammel legeplads i træ med mange ting, hvor børnene kunne øve balance på. Den blev taget ned, og den nye opføres på samme sted i parken.

Og Peter Stecher forudser, at den ny legeplads bliver god at lege på:

- Ud fra det, jeg har set, og de tegninger, jeg har set, så tror jeg at man som ungt menneske og barn vil synes, at den er fantastisk at lege på. Den giver nogle udfordringer for børn i flere aldre, siger Peter Stecher, der peger på, at den ligesom den gamle legeplads giver udfordringer i forhold til bevægelse og balance.

Der bliver rig mulighed for at træne balance og bevægelse. Foto: Kim Dahl Hansen

Udseendet bliver anderledes end den gamle legeplads.

- Den giver associationer til Hedelund som sådan, det håber jeg, man kan se, når først vi har det færdige resultat. Gummibelægningen skal illustrere søerne i Hedelund, og noget af legepladsen skal illustrere broerne hen over søen. På den måde bliver det en form for mini-Hedelund, vi har der, forklarer Peter Stecher.

I materialevalget er der lagt vægt på, at legepladsen skal passe til parken.

- Der er valgt naturmaterialer i legepladsens redskaber, så det falder naturligt ind, fortæller Peter Stecher.

Han tror på, at det bliver rigtigt godt med den nye legeplads.

- Jeg håber, det bliver taget rigtigt godt imod, siger han.

Der er også mulighed for at gynge. Foto: Kim Dahl Hansen

Legepladsen blev tidligere på året forsinket på grund af vejret og forsyningsproblemer.