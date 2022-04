Ny måde at sortere affald på: Nu kan mælkekartoner også genanvendes

Fra april måned kommer der nye muligheder for at sortere endnu mere affald til genanvendelse i Brønderslev og Hjørring Kommune. Mad- og drikkekartoner og småt pap kan lægges i containeren til genanvendeligt affald, som folk allerede har derhjemme – så går det videre til genanvendelse og bliver til nye produkter.

Det oplyser Reno Nord i en pressemeddelelse.

- Vi danskere er inden for de seneste 10 år blevet markant dygtigere til at sortere vores affald. Men vi kan blive endnu bedre – og nu er der kommet flere muligheder for at afsætte affaldet til genanvendelse, skriver de.

Mad- og drikkekartoner fra f.eks. mælk, yoghurt og konserves lægges fremover i samme containerrum som plast- og metalaffald.

Ny affaldssortering i Brønderslev og Hjørring betyder blandt andet, at mælkekartoner kan genanvendes. Foto: Reno Nord

- Som med plast- og metalaffald gælder det, at emballagen skal tømmes så godt som muligt for indhold, men ikke behøver at blive grundigt rengjort. Er emballagen for beskidt, skal den i restaffald.

Pap kan fremover lægges i samme containerrum som papir. Det skal dog være i en størrelse, så det ikke sætter sig fast i containeren ved tømning. Man kan f.eks. slå mindre papkasser sammen eller rive dem i stykker. Større papkasser skal stadig afleveres på genbrugspladsen.

Mad- og drikkekartonerne køres sammen med plast- og metalaffald til Reno-Nords sorteringsanlæg i Aalborg. Her sorterer anlægget kartonerne fra, så de kan gå videre til specialbehandling.

- Behandlingen består i at fjerne den indvendige folie i kartonen, så det bliver et ensartet materiale, hvor papirfibrene kan genanvendes til nye produkter. Pappet køres til en fabrik og omdannes til f.eks. toiletruller eller nye papkasser.

Der bliver i løbet af foråret udleveret to nye klistermærker, som man kan sætte på din container i stedet for de eksisterende.

Containeren til plast/metal/mad- og drikkekartoner og papir/pap vil fortsat blive tømt hver fjerde uge.

Til efteråret er der mere nyt på vej indenfor sortering af affald til genanvendelse. Her igangsætter Brønderslev Kommune nemlig indsamling af madaffald hjemme ved din husstand.

Til oktober vil det også være muligt at aflevere farligt affald i en rød miljøkasse.