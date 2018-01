Ny mand i Dagli’ Brugsen

JERSLEV: At spille fodbold kan føre til meget. Det må den ny uddeler i Dagli’ Brugsen i Jerslev, 35-årige David Daugaard Bach, erkende.

Gennem tre år har han spillet fodbold i Jerslev-Sterup Idrætsforening, og det var på grund af fodboldspillet, han erfarede om jobbet i Jerslev.

David Daugaard Bach bor i Brønderslev, og har derfor tættere til jobbet. Han kommer nemlig fra en stilling som butikschef i Fakta Sindal.

Han er for 15 år siden uddannet salgsassistent i det tidligere OBS! (nu Kvickly Extra), og har

Han har tidligere spillet fodbold i Aalborg Freja, men nu spiller han på hyggeplan på old boys holdet i Jerslev.

David Daugaard Bach afløser Hanne Batsberg, der er blevet uddeler i Dagli’ Brugsen i Biersted.

Uddelerskiftet er markeret med reception. Her var butiksbestyrelsen mødt op for at uddele smagsprøver.

- Vi vil gerne lytte til kundernes ønsker, siger Eddy Marrup fra bestyrelsen. Kunderne skal blot komme med deres ønsker til forretningen.

Den røde løber var ude og flagene oppe, da kunderne indtog butikken. esb