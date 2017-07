Ny mand i Rema

BRØNDERSLEV: 41-årige Mads Væver bliver den ny købmand i Rema 1000 i Brønderslev Syd til efteråret. Pladsen bliver ledig, efter at Rema 1000 som tidligere fortalt i NORDJYSKE har valgt at opsige den nuværende købmand.

Mads Væver kommer fra Netto i Dansk Supermarked, hvor han har været i 17 år, både som distriktschef i Aalborg og som butikschef i en Netto-forretning i København.

- Jeg er kommet dertil, hvor jeg har lyst til at prøve noget nyt.

- Efter 17 år følte jeg, at det var tid i min karriere til at prøve et nyt kapitel, og Rema har et super stærkt brand, siger han.

Selvstændig købmand

I Rema er man selvstændig købmand i sin butik, og det er også dét, der trækker.

- Jeg glæder mig til at blive selvstændig og få min egen lille butik, hvor jeg kan være med til at sætte mit præg på butikken i forhold til medarbejderne, men også i høj grad i forhold til kunderne.

- Jeg glæder mig til at komme tættere på kunderne, det bliver fantastisk, siger Mads Væver.

Barndom i Brønderslev

Mads Væver har et godt kendskab til Brønderslev.

- Jeg har et specielt forhold til Brønderslev, fordi min mormor og morfar har boet der i al den tid, de levede.

- Jeg er kommet meget i Brønderslev som lille. Min morfar arbejdede på banen, og jeg har været deroppe næsten hver weekend, fortæller han.

Udlært i Jysk i Brønderslev

Desuden er han udlært i Jysk i Brønderslev.

Han er vokset op i Frederikshavn, hvor han også bor nu og har boet i det meste af sit liv bortset fra nogle år i København.