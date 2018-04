BRØNDERSLEV: Der kommer en ny mand på Vildmosemuseet i Brønderslev. Helt ny er han nu ikke.

1. maj tiltræder Anders Rydahl-Jensen som vikarierende museumsinspektør på Vildmosemuseet.

- Det bliver en helt ny udfordring, men en udfordring jeg ser rigtig meget frem til. Jeg har allerede et godt samarbejde med de frivillige og med resten af staben på Museerne i Brønderslev Kommune, så jeg er meget fortrøstningsfuld og ser frem til nye og spændende opgaver, siger Anders Rydahl-Jensen.

I efteråret var Anders Rydahl-Jensen universitetspraktikant hos Museerne i Brønderslev Kommune.

- Det har været en utrolig lærerig proces at være i universitetspraktik på Vildmosemuseet, tilføjer Anders Rydahl-Jensen, der er ved at afslutte sit speciale på Aalborg Universitets historiestudie og bor i Brønderslev sammen med sin kone og tre børn.

På studiet bruger de studerende et semester af deres kandidatuddannelse i praktik for at stifte bekendtskab med den praktiske museums- eller arkivverden.

Museumsleder Jens-Christian Hansen glæder sig også meget over frugterne af praktikforløbet og den skriftlige opgave, som Anders Rydahl-Jensen i øvrigt fik et flot 12-tal for.

Anders Rydahl-Jensen, har brugt sin universitetspraktik til at arbejde med emnet om Centralgaarden og de 19 staldgårde i Store Vildmose, hvilket har givet ham stor viden og mange nye muligheder.

- Blandt andet bliver det til tre foredrag og mindst en årbogsartikel, som allerede bliver udgivet her til foråret, fortæller Anders Rydahl-Jensen.

Sammen med personalet og de frivillige på museet har han været med til at lave en flot ny udstilling på Vildmosemuseet om emnet, som bliver præsenteret til sæsonåbningen på Vildmosemuseet 23. maj kl. 19.

- Når det er Anders Rydahl-Jensen, der er blevet ansat, er det ikke mindst fordi han kender den daglige drift og de frivillige fra sin tid i praktik, fortæller Jens-Christian Hansen. Det er vigtigt for museet, at det er en driftig mand, der fortsat har planer for at udvikle museet.

- Jeg har en forventning om at der står to nye udstillinger klar henover sommeren - udover den nye Centralgaards-udstilling, selvfølgelig. Vi skal blandt andet have lavet en ny skolestue klar til sommerskolen og så venter jeg at have en mindre særudstilling klar, slutter Anders Rydahl-Jensen.

Han afløser museumsinspektør Jens-Christian Hansen, der fra 1. maj bliver afdelingsleder for afdelingen Nyere Tid og Historisk Arkiv på Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring.