Ny ordrer til Intech

BRØNDERSLEV: Så gør Intech International A/S i Brønderslev det igen. For tiden er Brønderslev-virksomheden på messe i Island, og det tegner godt.

- Vi er på Icelandic Fisheries Exhibition i disse dage, og vi har netop god og flot ordre helt ud af det blå den første dag, der kom en kunde forbi, som vi havde givet et fabriksoplæg og tilbud for flere måneder siden, en kontakt vi aldrig har mødt, men kun skrevet sammen med på mail, fortæller direktør Leif Carøe Andersen.

Han og hans kone kom tilfældigvis forbi vores stand og de vidste ikke vi var her og vi vidste ikke hvem de var, men vi havde så godt et møde, at der blev aftalt ordre på dette oplæg, som vi havde lavet for mange måneder siden.

- På Intech har vi en rigtig flot ordrebeholdning for resten af året og mange måneder ind i næste år og er klar til at tage de nye bygninger i brug når byggefirmaet rykker ud og har færdig gjort om og tilbygningen. Vi ser rigtig positivt på fremtiden og glæder os over hver dag at kunderne vender tilbage og nye komme til næsten dagligt.

- Vi ser et meget stor potentiale for vores produktet verden over og bliver bekræftet i det hver dag, lyder det fra en glad Leif Carøe Andersen.

- Intech deltager igen på Danfish-messen i Aalborg i dagene 11.-13. oktober, hvor vi viser et stort udvalg af vore populærere maskiner.