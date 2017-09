Ny skoleregler på vej

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Det ser ud til, at skolerne i fremtiden måske selv kan få lov at bestemme, om de vil droppe nogle timer om ugen og i stedet sætte to lærere på i andre timer.

Den mulighed findes i lovgivningen, hvis man har en særlig grund - men hidtil har Brønderslev Kommune ikke ønsket beslutningskraften lagt ud på skolerne.

Men nu tegner det til, at man løsner op - i hvert fald skrives den mulighed ind i et materiale, der skal sendes ud til skolerne i høring.

- Vi har snakket om, at vi godt vil prøve at lægge den beslutning ud og så høre skolebestyrelserne i høringssvarene, om de vil have den kompetence, fortæller udvalgsformand Lone Birkmose Lex (V).

Når det bliver skrevet ind i materialet, giver det en pejling på, hvilken vej udvalget tænker.

- Når høringssvarene kommer tilbage, taget vi beslutning om det. Men det er klart, vi vælger ikke at skrive ting ind, hvis ikke vi tænker, at det er en mulighed, siger Lone Birkmose Lex.

Det er den understøttende undervisning, som kan droppes, og hvor man så bruger de lærerkræfter, der skulle være brugt dér, til andre timer med to lærere på.

Frit skolevalg strammes

I udspillet ligger også en stramning af det fri skolevalg. Det udspringer af en sag fra foråret, hvor forældre, hvis børn egentlig ifølge geografien hører til på Skolegades Skole, fik lov at vælge Hedegårdsskolen, som ligger i et andet distrikt, selv om det betød, at man så måtte oprette en ekstra skoleklasse dér. Hvilket var lodret imod kommunens egen styrelsesvedtægter og medførte stor kritik fra Skolegade-forældre.

- Lige nu har vi i et bilag til styrelsesvedtægten en aftale om, at man ikke kan udløse en ekstra klasse, siger Lone Birkmose Lex og peger på, at der i den aktuelle sag var plads til seks eller syv børn, men ikke de sidste fire.

- Men havde man været indenfor distriktet, så kunne man bede om at komme ind på Hedegårdsskolen, uanset om det udløste en klasse. I Asaa var der rigtig mange, der valgte Dronninglund, forklarer Lone Birkmose og peger på, at i Asaa kunne alle uden videre få ja, da det er indenfor distriktet.

Og at dét med, om det er indenfor eller udenfor distriktet ikke er udpenslet i bilaget.

- Vi har snakket om i udvalget, at der ikke har stået nok, at vi er nødt til at tilføje nogle ting i styrelsesvedtægten, så vi kører med ens linjer.

Udvalget vil i udspillet lægge op til en stramning.

- Vi lægger op til, at det også skal gælde indenfor distriktet, at man ikke må udløse en klasse dér, siger Lone Birkmose Lex.

Samtidig skal det dog i særlige tilfælde kunne tages op i børne- og skoleudvalget, om der er grunde til, at man alligevel kan give lov.

Foreløbig er det blot et udspil. Det skal først bearbejder, sendes ud til skolerne i høring og tilbage til videre politisk drøftelse, inden der kan træffes en beslutning i sagen.