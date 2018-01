Ny sognepræst ved to kirker

HELLEVAD-ØRUM: Sandra Fossdal Nielsen er pr. 1. februar 2018 ansat som sognepræst ved Hellevad og Ørum Kirker. Hun er 29 år og flytter ind i præstegården på Bredkærsvej.

Sandra er nyuddannet teolog fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet og har efterfølgende gået på Pastoralseminariet i Aarhus. Hun skal ordineres i Aalborg Domkirke torsdag 25. januar 2018 kl. 17.00, samt indsættes søndag 4. februar 2018 i Hellevad Kirke kl. 14.00 og Ørum Kirke kl. 16.00. Alle, som måtte have lyst, kan deltage i ordinationen og indsættelsen.

Sandra er opvokset på Færøerne i en kulturkristen familie og har spillet cello som barn og sunget i kirkekor i teenageårene. Hun flyttede til Danmark som 16-årig for at gå på efterskole og gymnasium. Hun er glad for at vandre og være i naturen og er interesseret i musik og sport og er desuden strikkeglad.

Som præst vil hun engagere sig i lokalsamfundet, hun vil formidle det kristne budskab på en nutidig måde, så kirkegængerne føler, at de har fået noget ud af prædikenen. At snakke på hverdagsdansk er her en vigtig faktor, og dermed ikke bruge for mange teologiske fagtermer, men et sprog alle forstår - uden at det bliver banalt. Desuden går hun ind for at lave gudstjenester og kirkelige aktiviteter for folk i alle aldre. De to menighedsråd byder Sandra og hendes familie hjerteligt velkommen til Klokkerholm og glæder sig til samarbejdet.