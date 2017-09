Ny struktur for Jyske Aas-projekt

ØSTVENDSYSSEL: - Vi har ikke opgivet ævred. Sådan lyder det fra tidligere rektor Peter Hvid Jensen på vegne af Jyske Aas Foreningen.

- Foreningen ligger for tiden underdrejet af økonomiske grunde. Men vi håber, at der på generalforsamlingen mandag kan findes en løsning.

- Jeg håber, at der er stemning for, at Jyske Aas Foreningen omdannes til en paraplyorganisation for aktivitetsgrupper i Jyske Aas-området i en eller anden form for samarbejde med Dronninglund Turistforening.

- Med i hele turismespillet er også kommunens holdning til det fremtidige turismearbejde og turismeaktørernes planer om oprettelsen af en destinationsforening, der kan gå i samarbejde med kommunen.

Omkring Sneglen ved Klokkerholm er der drøftelser i gang med folk fra Klokkerholm omkring pasning af Sneglen i Jyske Aas-projektets ånd, fortæller Peter Hvid Jensen.