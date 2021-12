Ny Thansen i Brønderslev åbner 25. februar

BRØNDERSLEV:Et nyt byggeri skyder for tiden op ved indfaldsvejen til Brønderslev C nær den nybyggede Harald Nyborg. Det er Thansen, der flytter væk fra sin nuværende butik i Østergade nær midtbyen og ud i det nye kvarter på Jernaldervej med nye, store butikker.

Byggeriet skal stå klar 1. februar, fortæller Alija Konjaric, der er koncernkædechef i Thansen.

Bagrunden for flytningen er flere ting.

- For det første så mangler vi bare lidt plads. Vi har i dag 700 kvadratmeter, og der hvor vi flytter til, får vi 1000 kvadratmeter, fortæller Alija Konjaric.

Samtidig vil de også gerne ud til de andre nye butikker, der på det seneste er blevet bygget i det nye område. Det er Jysk, Jem & Fix og Harald Nyborg.

- Normalt giver det os en god synergi, når vi ligger sammen med nogle andre kæder. Det bliver et handelsområde med nogle boxbutikker, som er samlet et sted, så det er nemmere for kunderne at komme bare et sted og handle i de forskellige kæder, fortæller Alija Konjaric.

Thansen har i dag butik nær midtbyen, men nu vil de flytte ud i det ny område ved indfaldsvejen til Brønderslev C fra motorvejen, hvor også Jem & Fix og Jysk er flyttet ud, og hvor Harald Nyborg for nylig for første gang har åbnet butik i Brønderslev. Foto: Bente Poder

Samtidig medfører flytningen, at Thansen får opdateret butikken.

- Det bliver med en ny type gulv og inventar, og der kommer flere varer i butikken. Selve butiksområdet bliver større og mere overskueligt for kunderne. Vi vil også få nogle ekstra autoreservedele på lager og bliver mere konkurrencedygtige på det område, fortæller Alija Konjaric.

Thansen overtager lejemålet i den ny butik 1. februar, og så følger en periode, hvor de gør den klar samtidig med, at den gamle Thansen også er åbent frem til flytningen bortset fra en enkelt dag, hvor der er lukket.

- Åbningsdatoen er 25. februar, fortæller Alija Konjaric.

Thansen i Brønderslev har syv fastansatte. På den nuværende placering i Østergade var Thansen også tidligere nabo til Jem & Fix, inden de flyttede ud i det ny område på Jernaldervej.