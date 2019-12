Ny tradition med nytårstaffel i Jerslev Kirke

JERSLEV:Klavermusik, fællessang, champagne, gudstjeneste og en enkelt nytårsraket er nogle af ingredienserne, når en ny tradition med nytårstaffel i kirken skabes.

Det sker, når folkekirkerne i Brønderslev Kommune indbyder byrådspolitikere, forvaltningsansatte, institutioner og repræsentanter for foreninger til arrangement den 2. januar 2020 klokken 17.

Et stærkt samfund

- Vi har alle det tilfælles, at vi er optaget af lokalsamfundet. Vi har respekt for hinanden. Vores sammenhængskraft og gode relationer giver et stærkt samfund. Det vil vi gerne sammen med jer fejre og tydeliggøre ved at skabe et fælles udgangspunkt for det nye år - og indbyder derfor til nytårstaffel med en gudstjeneste i Jerslev Kirke, skriver arbejdsgruppen bag nytårstaflet.

Ved gudstjenesten under nytårstaflet medvirker sognepræsterne Ann Sofi Lægsgaard og Marie Kirketerp. Efter gudstjenesten er der tid til at hilse på og ønske hinanden godt nytår med lidt kransekage og champagne, inden det hele slutter med en enkelt nytårsraket.

Åbent for alle

- Vi har sendt en masse invitationer ud, men det er vigtigt at sige, at nytårstaflet er for alle borgere, der har lyst til at deltage. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, understreger Pia Uth, der er kommunikationsansvarlig i Brønderslev provsti.

Denne første gang, der holdes nytårstaffel, foregår det i Jerslev Kirke, og de kommende år er det meningen, at arrangementet kommer rundt forskellige steder i kommunen.