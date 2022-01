Ny undervisningshytte blev fejret med musik og matematik

BRØNDERSLEV:Børnene på Søndergades Skole har fået et nyt og temmelig anderledes klasselokale - det er en undervisningshytte, som er blevet bygget på et areal med rigtig god plads udenom til aktiviteter. Hytten er stor og åben på nogle af siderne, og der er et bålsted midt i.

Torsdag blev den indviet, og det skete både med musik og matematik, hvor 6.b var afsted og finde matematikopgaver, der hang i træer i området, mens 5.b havde musik og blandt andet sang flere danske 80’er hits sammen med musiklærer Anders Bonderup Jørgensen på guitar.

- Det er fantastisk. Det har vi sådan set snakket om i 20 år at få lavet, fordi vi har området her, og nu med hytten er det muligt at planlægge noget, også hvis det drypper lidt, fortæller Brian Mikkelsen, der både er matematiklærer men også er lærer i håndværk og design og har været med i processen omkring hytten.

Børnene fra matematiktimen var på indvielsesdagen rundt på området for at finde opgaver, som de tog med ind i hytten, mens børnene fra musiktimen sang engageret.

Der blev også klippet en snor til indvielsen, det stod formand for skolens støtteforening, Pia Høst Holmberg, for.

Formand for Støtteforeningen Søndergades Skole, Pia Høst Holmberg, klippede snoren til indvielsen af den ny hytte. Foto: Henrik Louis

- Vi gør det i børnenes interesse og for at de kan få et fedt miljø, fortæller hun.

Skoleleder Kasper Vineke er glad for hjælpen fra støtteforeningen.

- Det betyder, at vi har en samarbejdspartner til at få sådan noget på benene. Det er prikken over i’et, som gør lidt ekstra, fortæller han.

Han peger på, at hytten giver nogle muligheder og skaber et lækkert udemiljø.

- Det giver en varieret skoledag, at vi kan bruge det udendørs, fortæller Kasper Vineke.

- Det kan differentiere skoledagen, så det ikke er det samme, supplerer Pia Høst Holmberg.

Hytten bruges af mange - specialafdelingen og sfo’en bruger den, ligesom den kan bruges i forskellige skoletimer, ikke kun matematik og musik.

Der er også en sø i nærheden.

- Vi bruger søen til natur og teknik, så kan de tage ting fra søen med over i hytten, fortæller Kasper Vineke.

Støtteforeningens formål er at give skolen noget, de ikke ellers har mulighed for, og de har tjent pengene ind til hytten ved forskellige arrangementer.

Den får også indtægter via medlemsskaber fra forældre til børn på skolen.