Nybyggeri efter brand

BRØNDERSLEV: Endnu er planerne ikke klar, men det ligger i kortene, at der skal opføres en ny forretningsejendom i Algade i Brønderslev efter branden søndag aften. Dan Sandberg, der ejer flere ejendomme i området, fortæller, at han går med planer om at bygge nyt.

- Der skal først udarbejdes en lokalplan, så det kan tage nogen tid.

Dan Sandberg har også planer om at bygge på Torvet, hvor han har en byggegrund - ved siden af ejendommen med tandlæger, kineserrestaurant, Punkt1 med mere.

- Der er udarbejdet en lokalplan for denne grund, og jeg håber da at kunne komme i gang inden så længe, fortæller Dan Sandberg.

Grunden har ligget ubenyttet hen i en halv snes år, og Dan Sandberg har meddelt Brønderslev Kommune, at der kan asfalteres og etableres fortov.

- Jeg skal nok udbedre eventuelle skader, som måtte ske under byggeprocessen.

Dan Sandberg har renoveret ejendommen, der rummer malerforretningen Nordsjö, hvortil malerforretningen er flyttet.