Nye medlemmer til forskellige råd

BRØNDERSLEV: Det nye fritids- og kulturudvalg er i fuld gang med at placere sig i det politiske landskab.

Det sker bl.a. ved at udpege, hvem af udvalgsmedlemmerne, der skal være med de forskellige råd og nævn.

- Nu går vi i gang og trækker i arbejdstøjet, lover udvalgsformand Margit Chemnitz (V).

Udvalget har nu udpeget Dennis Kvesel (V) til at være med i det snart tre år gamle Landdistriktsråd og Margit Chemnitz (V) er udpeget som stedfortræder.

Landdistriktsrådet er et dialogforum sammensat af en hel stribe politikere fra flere udvalg samt repræsentanter fra Landsbyrådet, landbrugsorganisationerne, LAG Nord og Fagenheden for Teknik og Miljø

Landdistriktsrådet drøfter forskellige emner, der vedrører landdistrikter.

Udvalget har også peget på medlemmer til Handicaprådet. Her bliver Margit Chemnitz medlem og Dennis Kvesel stedfortræder.

Fritids- og kulturudvalget har også fundet et medlem til Indstillingsudvalget vedrørende Brønderslev Kommunes Fritidspris, nemlig Simon Aagaard (Borgerlisten). Ud over ham består Indstillingsudvalget af repræsentanter fra Idrætssamvirket, Spejdersamvirket samt Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Simon Aagaard er desuden udpeget til at være med i et samarbejdsudvalg, som er sammensat for at sikre involvering og dialog mellem fritids- og kulturudvalget og brugere inden for Folkeoplysningslovens område.

Samarbejdsudvalget skal medvirke til at perspektivere og udvikle det folkeoplysende arbejde i Brønderslev Kommune.pcp