Nye sangtalenter er på vej

SERRITSLEV: De ter ikke hver dag en popsanger står ved tavlen på Nørreådal Friskole. Men det gjorde Nana Jacobi i forbindelse med et arrangement, hvor 6. klasse skulle skrive en sang.

Der blev skrevet og komponeret en sang på tre timer, og den blev optaget, så eleverne kan spille den for andre.

- Skal vi ikke udgive den, og tjene penge? lød det fra Taiz Sindbæk.

Om det bliver tilfældet står endnu hen i det uvisse. Men i hvert fald er eleverne dygtige til at forfatte en sang. Endda på engelsk.

Taiz Sindbæk er én af de elever, der har flair for at skrive sange. Han har også deltaget i forfatterskolen i Brønderslev.

- Jeg elsker at skrive, siger han.

Om han endda bliver sangskriver, står nu hen i det uvisse.

Der var også plads i programmet til, at Nana Jacobi gav et nummer for eleverne.

Når Koda sender professionelle sangskrivere ud på udvalgte skoler, er det netop for at få elever til at åbne øjnene for, at det at være sangskriver kan være en mulig levevej samt for at sætte fokus på det store arbejde, der ligger bag en sang.

Det er det for Nana Jacobi - eller rettere. Det er én af de mange aktiviteter, hun medvirker i.

Tornby-pigen Nana Jacobi, der er uddannet sanger fra Rytmisk Musikkonservatorium i København, er foruden at være popsangerinde, initiativtager til HUN solo, der har til formål at øge mangfoldigheden i dansk musikliv, ved at sætte fokus på kvindelige kunstnere. Der er givet en del koncerter rundt om i landet, blandt andet Roskilde Festivalen, Smuk Festival med mere.

Desuden underviser hun på 21. år i Rytmisk Musikkonservatorium og Rytmisk Center. Hun har også undervist på blandt andet Den Danske Filmskole og Dansk Skuespiller Forbund som vokal coach på album-, film- og teaterproduktion

Nana Jacobi har udgivet tre album og en ep-plade. Og hun satser på at udgive sit første album på dansk i år.

- Jeg er ret langt i processen, fortæller Nana Jacobi, der forbereder udgivelsen, når det kan passes ind i et travlt program.

Hun optræder en del solo. Forleden sang hun i den franske ambassade. Tidligere har hun haft sit eget band, men med etableringen af HUN solo, sadlede hun om.

Nana Jacobi har hvert år en halv snes arrangementer som det i Serritslev for Koda.

- Koda varetager danske komponisters rettigheder, og er dermed en væsentlig indtægtskilde for vi sangskrivere. Vi får et bidrag, når vores plader spilles i et radiopram eller til en fodboldkamp.

- Arrangementet som dette på skolen, er måske med til, at der inspireres til ny og god musik. Måske fødes talenter, siger Nana Jacobi.