Nyt strygerorkester

BRØNDERSLEV: Skolegades Skole i Brønderslev kan forhåbentligt i løbet af en tid stille med sit eget strygerorkester.

26 elever i 3. klasse er udtaget til at få undervisning på strygerinstrumenter i Brønderslev Kulturskole.

- Vi vil gerne slå et slag for strygermusikken, for vi synes, der er for få strygere, siger leder af kulturskolen, John Fuglsang, der selv spiller på en række strygerinstrumenter.

Erfarne undervisere

Det er tre af kulturskolens undervisere på strygerinstrumenter, der underviser eleverne, Niels Bjerre på violin, Debbie Josephsen på cello og John Fuglsang på kontrabas.

Eleverne får stillet instrumenterne til rådighed en time hver onsdag, og der bliver så øvet intenst.

- Det er meget spændende at spille på disse instrumenter, siger Marie Fuglsang, der prøvede både cello og violin.

Fremtid som musiker

- Jeg kunne måske godt tænke mig at blive musiker, bemærker Marie Fuglsang, der er glad for tilbuddet.

Hun synes, det er meget spændende at komme i musikskolen.

Lærere fra kulturskolen besøgte derfor klassen og gav nogle numre, og i dette skoleår skal eleverne så have en ugentlig lektion i kulturskolens lokaler i Torvegade. Kulturskolen stiller instrumenter til rådighed for eleverne til musikundervisningen.

- Eleverne er meget lærenemme, fortæller Niels Bjerre, mens han bistår eleverne med at holde rigtigt på en violin.

Musiklærerne fra kulturskolen demonstrerede for eleverne, hvordan det skal lyde, når de er uddannet. Det var Sensommersangen også kaldet "Septembers himmel er så blå", de fremførte på deres instrumenter.

Eleverne er godt klar over, at det kræver masser af undervisning for at spille på et strygeinstrument.

Men de er parat til at ofre den tid, der skal til, for at blive gode musikere.