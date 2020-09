Nyt asfaltarbejde på motorvej E45: To kilometer får slidlag

HJALLERUP:Skal du fra Frederikshavn mod syd i de kommende tre uger og regner med at køre ad Motorvej E45, så er det nok en god ide at køre hjemmefra i lidt god tid.

Fra og med onsdag aften og de næste tre uger frem lægger Vejdirektoratet nemlig ny asfalt på en strækning på cirka to kilometer i sydgående spor på Frederikshavnmotorvejen ved Hjallerup.

Asfaltarbejdet indebærer at de udtjente slidlag og bærelag fræses af. Derefter lægges der ny slidlagsbelægning, og til slut males der striber på vejene, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Arbejdet udføres i dette tilfælde overvejende i dagtimerne. På mange andre strækninger har asfaltarbejder ellers været udført i aften og nattetimerne.

- Hvis vi mener, vi kan klare arbejdet i dagtimerne uden at skabe alt for meget kødannelse, så gør vi det. Det er noget, vores trafikfolk sidder og kigger på. Og de har vurderet, at det godt kan lade sig gøre i dagtimerne, uden at kødannelserne bliver for lange, oplyser pressechef Martin Østergaard fra Vejdirektoratet.

Trafikken afvikles i stedet for med overledning af den sydgående trafik til det nordgående spor hele døgnet. Her er der så kun et spor farbart i hver retning.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre for vejens naboer og trafikanterne, lyder det i pressemeddelelsen, hvori der også gøres opmærksom på, at dårligt vejr kan udsætte arbejdets afslutning, så det trækker ud over de kommende tre uger.