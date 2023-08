Nyt lys og nye lyde skal gøre det mere sikkert i trafikken

Brønderslev Kommune tager endnu et skridt mod at opgradere trafiksikkerheden og forbedre fremkommeligheden i Brønderslev by.

Kommunen har således renoveret alle lyskryds ved at installere moderne LED-lamper, som sikrer god synlighed selv i solskin, oplyser de i en pressemeddelelse.

- Denne opgradering af lyskrydsene vil ikke kun gavne bilisterne, men også være til stor fordel for svagsynede borgere i kommunen, lyder det.

For at forbedre trafiksikkerheden yderligere, vil der også blive monteret radar ved lyskrydsene. Dette vil sikre en bedre regulering af trafikafviklingen og mindske risikoen for uheld.

Opgraderingen med radar til styring af trafikken, sikker også en væsentlig bedre fremkommelighed for busser i den offentlige trafik, som dermed kommer nemmere igennem byen.

Brønderslev Kommune har også besluttet at installere lyde i fodgængerfelterne, som vil fungere som en ekstra sikkerhedsforanstaltning for svagsynede mennesker. Lydene vil signalere, når det er sikkert for fodgængere at krydse vejen.

Lyskrydsene som er renoveret er beliggende; Aalborgvej/Østergade, Bredgade/Torvegade, Vestergade/Ny Banegårdsplads, Østergade/Søndergade og Østergade/Slagterigade.

Lyskrydset Nørregade og Bredgade fjernes i forbindelse med byggeriet på Banegårdspladsen.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Peter Stecher (K), er begejstret for projektet og dets potentiale for at forbedre trafikforholdene i kommunen. Han siger:

- Denne renovering af lyskrydsene med installationen af LED-lamper, radar og lyde i fodgængerfelterne vil markant forbedre sikkerheden og trygheden for vores borgere. Vi er glade for at kunne samarbejde med Trafikstyrelsen og ser frem til at se resultatet af dette spændende projekt.

Renoveringen af lyskrydsene er stort set gennemført.