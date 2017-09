Nyt MEDborgermøde

ASAA: Initiativgruppen bag projektet ’Østkysten i Udvikling’ inviterer igen til MEDborgermøde. Det sker onsdag 27. september i Asaa Skoles festsal. Mødet starter kl. 19 og forventes at vare et par timer. Inden mødet er det muligt at spise tapas for 115 kr.

Formålet med mødet er, at de otte aktivitetsgrupper, der blev dannet på MEDborgermødet i maj, fortæller om, hvor langt de er nået med at omsætte de mange ideer, der fremkom på dette møde, til handling. Ideer, der skal medvirke til at gøre Asaa og Østkysten til et endnu mere attraktivt område at bosætte sig i.

Endvidere vil Per Drustrup Larsen fra Øster Brønderslev, der har været meget aktiv i lignende initiativer, fortælle om, hvad de gjorde der for at fremme udviklingen i et landsbysamfund.

- Der har været en livlig aktivitet i de fleste af grupperne, og flere er på vej, udtaler Per Hylander, der er med i initiativgruppen.

- F.eks. har en gruppe kortlagt ca. 20 ubebyggede grunde i Asaa, og gruppen er i gang med at kontakte ejerne for at afklare interessen for at sælge og derefter offentliggøre listen. En anden gruppe arbejder ihærdigt på at skabe flere aktiviteter på skolen i eftermiddags- og aftentimerne, og på MEDborgermødet vil en ny inspirerende hjemmeside blive præsenteret, fortæller Per Hylander.

Initiativgruppen har også udskrevet en konkurrence om det bedste logo og slogan for Østkystområdet. Vinderen af denne konkurrence vil ligeledes blive præsenteret på mødet den 27. september.

Gruppen, der arbejder med branding af området, er endvidere gået i gang med at producere den gode historie. Den første handler om, at der nu sælges langt flere boliger i 9340-området, end tilfældet var for et år siden.

Endelig vil grupperne om ’Byforskønnelse’ og ’Modtagelse af tilflyttere’ fortælle om deres indsats på mødet.

- Det er virkelig inspirerende at være med i dette initiativ og at se så mange mennesker involvere sig i projektet. Ingen kan alt, alle kan noget, og sammen kan vi det hele, slutter Per Hylander.