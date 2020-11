Nyt netværk for ensomme har vokset sig stort under corona

BRØNDERSLEV:I dette corona-efterår fik Lone Nedergaard fra Brønderslev en idé, som har vokset sig meget større, end hun havde forestillet sig. Hun har sat et netværk for ensomme i Nordjylland i søen.

Det begyndte for cirka to måneder siden, hvor hun omsatte idéen til virkelighed i form af en facebook-gruppe.

- Det gik ret hurtigt. Den første weekend kom der over 100 medlemmer. Hver gang Mette Frederiksen holder pressemøde, så kommer der mange nye medlemmer, fortæller Lone Nedergaard, der tror, det hænger sammen med, at når der kommer øgede restriktioner, så kan det være svært at overskue.

- Det er svært i forvejen, og nu er det endnu sværere. Man bliver jo endnu mere isoleret, konstaterer hun.

Og interessen er stærkt til stede - på otte uger er netværket vokset til 449 medlemmer fra 35 byer i hele Nordjylland.

Ønsket om at gøre noget mod ensomhed ligger Lone Nedergaard nært.

I starten var det gåture, man mødtes om, men nu er det også kaffeslabberas i det fri, så alle kan være med, også dem der har svært ved at gå. Her er der møde i Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev, hvor der blev snakket og grinet og hygget. Foto: Lars Pauli

Hun har en virksomhed, Grib, som arbejder med det, og hun holder blandt andet foredrag om ensomhed. Hun synes, at det er vigtigt at tale åbent om ensomhed.

- Ensomhed er den nye folkesygdom - det er ikke længere ondt i ryggen, mener Lone Nedergaard, der også i tidligere jobs har arbejdet med at mobilisere mennesker til at deltage i fællesskaber.

Hun har en stor interesse for at hjælpe folk med at trives i livet.

- Jeg brænder for det her med at gøre en forskel for dem, der er faldet af, hvor livet drejede til højre, og de drejede til venstre, forklarer Lone Nedergaard.

Hun peger på, at det er vigtigt at turde gøre noget for hinanden og at ville hinanden.

- Vi er nødt til at vise hinanden noget omsorg og opmærksomhed, så bliver det endnu bedre at være her, opsummerer Lone Nedergaard.

Lone Nedergaard har i coronatiden oplevet henvendelser fra folk, der skriver i desperation over ensomhed.

Vil gøre noget anderledes

Ensomhed kan antage mange former og være i korte glimt eller længere tid, og når ensomhed bliver langvarig, kan det blive svært at vende det.

Janni Korsbæk (tv) vil gerne møde nogle, hun kan gå en tur sammen med, spille et spil med, drikke kaffe og snakke. Hun var med i netværket for anden gang ved kaffeslabberaset i Brønderslev. Foto: Lars Pauli

- Ensomhed er forbundet med skam, hvor man er bange for, at andre vil tænke, at der ikke er nogen, der synes, man er interessant, forklarer Lone Nedergaard.

Med netværket vil hun være med til at skabe nye sociale kontakter, og hun oplever, at folk er meget søde ved hinanden og tager godt imod nye. Hun har også allerede set eksempler på, at folk har fået nye venner.

Netværkets aktiviteter har indtil videre blandt andet være at mødes til udendørs kaffeslabberas i Hjallerup, Hjørring, Frederikshavn, Sæby og Moseby, og der har været en fælles gåtur i Grindsted Plantage ved Brønderslev.

Det er udendørs på grund af corona, men samtidig er det også Lone Nedergaards erfaring, at det kan være svært at træde ind i af døren til fx en café eller hvad der ellers findes at tiltag for ensomme - også fordi det er svært, hvis de andre i forvejen kender hinanden.

- Vi er nødt til at gøre noget anderledes, mener hun.

Kaffehygge i Brønderslev

Et af møderne til kaffeslabberas foregik rundt om et borde-bænkesæt i Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev en søndag med hjemmebag, termokandekaffe og en masse snak og gode grin.

For Janni Korsbæk var det anden gang, at hun mødte de andre i det nye netværk. Hun var lidt i tvivl, inden hun mødte op til en aktivitet, men hun besluttede sig for at give det en chance.

- Jeg snakker ikke rigtigt med så mange. Jeg kunne godt tænke mig at lære nogle nye mennesker at kende og lave en madklub eller gå en tur, fortæller hun.

Janni Korsbæk mistede netværk for mange år siden.

- Folk bliver ældre og flytter og får børn, konstaterer Janni Korsbæk, der havde en god oplevelse med at møde op i det nye netværk.

Janni Korsbæk vil gerne møde nye mennesker og var derfor interesseret i at være med i det nye netværk. Foto: Lars Pauli

- Jeg håber, det fører til, at jeg får nogle nye bekendtskaber. Nogen, der laver noget, som ikke handler om fest og ballade. Kaffeslabberas, at gå en tur, tage et spil. Drikke noget kaffe og bare sidde og kårre, giver Janni Korsbæk som eksempler.

Lis Bech mødte også op i parken i Brønderslev, og det var første gang, hun mødte nogle af de andre i netværket.

- Jeg sidder så meget på facebook og ser, hvad der sker, fortæller Lis Bech, der på den måde læste om det nye initiativ.

- Jeg tænkte, at jeg også godt kunne prøve det. Jeg har ikke så stor en familie, fortæller hun.

Hun håber, at mødet med netværket kan føre til flere møder, hvor de snakker og griner.

- Jeg kan godt lide at komme ud og møde andre mennesker.

Grin og snak var der masser af den dag i Brønderslev - hvis man ikke vidste det, ville man ikke gætte på, at de ikke kender hinanden så godt endnu.

Der blev hygget godt på kryds og tværs af bordet.

Flere tiltag på vej

Netværket for ensomme i Nordjylland udspringer i gruppen på facebook, hvor man finder sammen godt hjulpet af Lone Nedergaard, der gør sig umage med at give respons til nye medlemmer og byde velkommen, så alle føler sig set.

Der var mange smil og grin, da man mødtes til kaffe i Brønderslev. Foto: Lars Pauli

Folk kan aftale møder, og Lone Nedergaard tager også initiativ til nogle af dem.

Der er også et par unge mennesker, der er i gang med at lave noget i netværket for folk under 25, som måske ikke har kaffeslabberas højt på deres liste over yndlingsgøremål.

Hen ad vejen håber Lone Nedergaard, at netværket kan komme i gang med en masse forskellige aktiviteter efter folks interesser - det kunne være koncerter, foredrag, biografture, vinterbadning og en hel masse andet.

- Jeg håber på, at vi kan søge en pulje eller en fond og få nogle penge, så vi virkelig kan lave noget stort. Det kan være en en-dags ensomhedsfestival eller at netværket kommer ud i hele andet, fortæller Lone Nedergaard, der også drømmer om, at netværkets medlemmer kan få en masse gode nye oplevelser næste år - måske komme på et ophold på højskole sammen eller at komme ud at rejse.