Nyt tiltag på Margrethelund: - Vi er nødt til at handle på det

- Der har været problemer i mange år på Margrethelund, hører vi - og det kan jo også ulme andre steder. Og derfor kan vi ikke bare blive ved med at sidde de her problemer overhørig. Så er vi nødt til at handle på det, og de tiltag, som ældreomsorgsudvalget havde fremlagt, synes jeg ikke var nok. Derfor foreslog jeg, at vi kunne få de her husassistenter ind, siger Bettina Bøcker Kjeldsen (S). Arkivfoto: Henrik Louis