Nytårskur uden smitterisiko

BRØNDERSLEV:Helt som traditionen byder mødtes godt 150 erhvervsfolk fra Brønderslev Kommune torsdag aften til en nytårskur med champagne, snak og foredrag til fælles inspiration.

Men - champagnen blev indtaget foran den hjemlige computer, hvor deltagerne sad hver for sig, fuldstændig fri for corona-smitte og snak på kryds og tværs, som normalt er en væsentlig del af en nytårskur.

Det er Brønderslev Erhverv og Turisme, der arrangerer kuren, og her var man ikke i tvivl om, at nytårskuren skulle afholdes i år - men uden smitterisiko. Derfor blev årets udgave en digital en af slagsen, hvor deltagerne klikkede sig på kuren og derefter blev vist på en storskærm til de få, der var fysisk til stede - nemlig erhvervschef Marianne Gade, borgmester Mikael Klitgaard og formanden for erhvervsrådet Arne M. Jensen - samt chefkonsulent Rasmus Pedersen, der sørgede for at teknikken fungerede.

Der var ikke meget socialisering blandt deltagerne, da Brønderslev Erhverv holdt nytårskur torsdag aften. Men godt 150 deltagere fik dog lidt digitalt samvær over en lille flaske champagne, som var sendt hjem til samtlige deltagere. På billedet ses borgmester Mikael Klitgaard, formanden for Brønderslev Erhverv, Arne M. Jensen og erhvervschef Marianne Gade.Privatfoto

Slet ikke så dårligt endda

Borgmester Mikael Klitgaard (V) var traditionen tro den første, som fik ordet for at give en lille status på kommunen og det forgangne år.

- Jeg havde ikke troet, at vi kunne omstille os så hurtigt, som vi gjorde, da corona-virussen gjorde sit indtog i Danmark. Men det kunne vi. Det er gået hårdt ud over nogle erhverv, bl.a. turisme, minkbranchen og restauranter, men industrien og hårdværkerne har det fint, konstaterede han.

- Og i Brønderslev Kommune står vi lige nu med det bedste budget i mands minde, foranlediget af udligningsreformen, som har tilført os 30 mio. kr., konstaterede borgmesteren, som opfordrede deltagerne fra erhvervslivet til at kigge i retning af iværksætterne og de nyetablerede i den kommende tid.

- Hjælp dem. Nye virksomheder og arbejdspladser er vigtige i øjeblikket, sagde han.

Ring og spørg hvordan det går

Årets taler på nytårskuren var Preben Lie fra konsulentvirksomheden Hals&Lie. Og han havde adskillige opfordringer.

- Når jeres medarbejdere arbejder hjemme, så tro ikke at intet nyt er godt nyt og at de automatisk trives. Ring til dem og spørg hvordan de har det - gerne flere gange om ugen.

I begyndelsen syntes de fleste, at det var spændende at arbejde hjemmefra, men det bliver ikke ved med at være nyt, sagde han og slog fast, at den efterhånden lange corona-nedlukning kommer til at påvirke vores måde at arbejde på fremover.

- Og så skal ejerne af de fysiske butikker vide, at vi ikke kan eller vil undvære dem. Når de åbner igen, skal vi nok vende tilbage fra netbutikkerne - vi savner det sociale og at kunne se og mærke varen i virkeligheden. Men I skal vise os, at I har savnet os og give os oplevelser, når vi handler hos jer. I skal vise, at I knuselsker os kunder.

Og når vi igen nærmer os jul og der skal købes gaver, så skal vi købe gavekort til de lokale butikker. Det holder gang i den lokale beskæftigelse og butikkerne og gør kommunen til en god bosætningskommune, sagde han.

Har fået nok at Teams-møder

Nytårskuren blev rundet af med indlæg fra formanden for Brønderslev Erhverv og Turisme, Arne M. Jensen. Han slog helt fast, at han er ved at have fået nok af digitale møder.

- Vi trænger til forår og en virkelighed uden smittetryk. Jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der har fået rigeligt af møder på Teams, Zoom, Skype og hvad de andre platforme eller hedder, sagde han.

Til gengæld var han optimist på Brønderslev Kommunes vegne.

- Vores ejendomsmæglere sælger boliger som aldrig før, befolkningstallet vokser, vi har en lav arbejdsløshed og gang i både produktion og handel. Kommunens virksomheder har klaret corona-situationen med bravour, sluttede han af.