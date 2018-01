Oase midt i byen

BRØNDERSLEV: Den i dag så kedelige og grå Banegårdsplads midt i Brønderslev skal være et nyt frirum - en oase - for hele byen. Det var stemningen på et møde fredag i Midtbyrådet, der nu for alvor er trukket i arbejdstøjet.

Alle venter på at komme i gang. Det kan ikke gå hurtigt nok, bemærkede flere.

Kundechef Mikki Frandsen fra Domea i Hjørring:

- Vi glæder os meget til at komme i gang. Der er stor efterspørgsel efter boliger, som vi vil bygge. Og de passer perfekt ind i de ønsker, der er fremme om oplevelser, sagde han.

Domea har planer om at bygge ca. 100 boliger fordelt på flere højhuse, der opføres på området, hvor den forladte politistation i dag er placeret.

Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), sagde, at DSB-bygningen er et springende punkt.

- Vi kan ikke vente halvandet år på, at der sker en afklaring omkring stationsbygningen, så vi er nødt til at lave en lokalplan for resten af Banegårdspladsen.

- Når det er DSB, der ejer bygningerne, er der nogle forhold, der skal afklares, og det tager tid. Vi skal i gang med projektet, så vi arbejder med resten af pladsen, sagde han.

Planlægget Tine Astrup fortæller, at tidsplanen er, at planlægningsdelen kan være afsluttet med udgangen af juni, så politikerne kan behandle sagen, så spaden kan stikkes i jorden efter sommerferien.

Ønskerne til pladsen er mange. Ifølge handelschef Lars Bisgaard Andreasen skal der være en form for springvand, en scene et overdækket område til råvaremarked og meget mere.

Banegårdspladsen skal have et nyt navn. Ejendomsmægler Jesper Hardahl opfordrede til, at der udskrives en konkurrence om et godt navn.

Jamie Voldby fra Borger9700 ung erklærede sig enig.

- Banegårdspladsen lyder ikke særlig sexet, sagde han.

Det er planen at inddrage borgerne, og i forbindelse med Open By Night torsdag 26. april, hvor Brønderslev Kommune har en stand.

- Vi vil gerne, at borgerne kommer med deres synspunkter , siger Tine Astrup.