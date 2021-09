Ølhaner blev tørlagt til Brønderslev Marked: - Jeg blev så gal

BRØNDERSLEV:Der var lørdag aften godt gang i festen til Store Brønderslev Marked, der aldrig før har oplevet så mange gæster på markedspladsen.

Nogle vil måske sige, at der var for godt gang i festen i ølteltet. I hvert fald lige indtil klokken slog midnat.

For på dette tidspunkt var ølhanerne tørlagte, og de mange paller dåseøl, som var indkøbt i reserve, kunne heller ikke klare presset for de tusinder af ølglade gæster.

Én af dem var Christian Rosenkilde Knudsen, som sammen med en flok venner var taget til Store Brønderslev Marked omkring klokken 23.

Han havde set frem til et brag af en aften, men han blev slemt skuffet over mængden af øl i teltet.

- Tømmermænd? Nej, det har jeg ikke, for det lykkedes mig kun at købe én øl på pladsen, inden de løb tør for øl. Alt var kaos bag baren.

- Det er det første marked i Nordjylland i 2021. De har fået en gylden mulighed for at starte det hele op, så skal man sgu også sørge for at have noget så simpelt som øl på lager, så det siger spar to, lyder det fra Christian Rosenkilde Knudsen, der selv har mere end 30 års erfaring fra restaurationsbranchen.

Christian Rosenkilde Knudsen forlod markedet, da det ikke længere var muligt at tilkøbe sig nogle af de gyldne dråber.

- Jeg blev så gal, at jeg gik ned på Bjælkehytten. Der kunne man trods alt sige, at jeg vil gerne have en kold Tuborg, og så fik jeg en kold Tuborg.

Formanden for Store Brønderslev Marked, Carsten Overgaard, kalder de første dage en bragende succes.

Armene er stadig ikke kommet ned hos formanden, der fortæller, at salget i telte og boder er gået fremragende. Han bekræfter dog, at ølteltet løb tør for øl.

- Det er rigtigt, at det lykkedes publikum at tørlægge baren, da der manglede en time af festen. Det er selvfølgelig kedeligt, og der var nogle gæster, som ikke var tilfredse, siger Carsten Overgaard.

Men den kritiske situation tog en uventet drejning. Toppen af utilfredsheden forstummede, da det nordjyske danseorkester Version 1.0 vejrede stemningen.

- Det lykkedes Version 1.0, som spillede i teltet at få vendt stemningen til noget positivt. De udlagde det som en sejr for publikum, at de lykkedes med at tørlægge baren. Så begyndte folk at juble over det, og der kom godt gang i dansegulvet, lyder det fra formanden.

Store Brønderslev Marked fortsætter søndag og mandag, hvor der fortsat er boder, lidt musik på pladsen, og som det vigtigste er ølhanerne igen fyldt med gyldne dråber.